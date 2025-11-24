Β΄ Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
Ασταμάτητες δείχνουν οι ομάδες βόλεϊ της Παναχαϊκής και του Ερυθρού Αστέρα οι οποίες νίκησαν Αστέρια Αχαΐας και Στρατηλάτη για την 6η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής, αντίστοιχα με αποτέλεσμα να παραμένουν αμφότερες στην κορυφή της βαθμολογίας με 6Χ6.
Από εκεί και πέρα, σπουδαία εμφάνιση και πρώτη νίκη για την ΕΑΠ η οποία καθάρισε τον Δίωνα, ενώ στο άλλο τοπικό ντέρμπι, η Ολυμπιάδα επικράτησε με 3-2 του Απόλλωνα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στρατηλάτης – Ερυθρός Αστέρας 0-3
Ε.Α.Π. – Δίων 3-0 .
Αστέρια Αχαΐας – Παναχαϊκή 0-3
Αίολος Αγυιάς – Σπαρτιατικός Γ.Σ. 3-0
Α.Σ.Π. Απόλλων – Ολυμπιάδα 2-3
Παμβοχαϊκός – Περσέας Άργους 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. ΣΕΤ Β.
Παναχαϊκή 6 18-0 18
Ερυθρός Αστέρας 6 18-3 18
Περσέας 6 17-6 15
Αστέρια Αχαΐας 6 15-7 14
———————————–—–
Ολυμπιάδα 6 14-9 11
Αίολος Αγυιάς 6 13-12 9
Παμβοχαϊκός 6 12-11 7
Διων Κυπαρισσίας 6 4-16 6
Απόλλων Π. 6 9-15 6
ΕΑΠ 6 5-15 4
Στρατηλάτης 6 3-18 0
Σπαρτιατικός 6 0-18 0
ΕΠΟΜΕΝΗ (7η, 30/11)
Περσέας Άργους-Αστέρια Αχαΐας
Δίων-Παμβοχαϊκός
Ερυθρός Αστέρας-ΕΑΠ
Ολυμπιάδα-Στρατηλάτης
Σπαρτιατικός-Απόλλων
Παναχαϊκή-Αίολος
