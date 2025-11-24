Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ

Β΄  Εθνική: Ακάθεκτες Παναχαϊκή και Ερυθρός Αστέρας, πρώτη νίκη για ΕΑΠ
24 Νοέ. 2025 17:00
Pelop News

Ασταμάτητες δείχνουν οι ομάδες βόλεϊ της Παναχαϊκής και του Ερυθρού Αστέρα οι οποίες νίκησαν Αστέρια Αχαΐας και Στρατηλάτη για την 6η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής, αντίστοιχα με αποτέλεσμα να παραμένουν αμφότερες στην κορυφή της βαθμολογίας με 6Χ6.

Από εκεί και πέρα, σπουδαία εμφάνιση και πρώτη νίκη για την ΕΑΠ η οποία καθάρισε τον Δίωνα, ενώ στο άλλο τοπικό ντέρμπι, η Ολυμπιάδα επικράτησε με 3-2 του Απόλλωνα.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στρατηλάτης – Ερυθρός Αστέρας  0-3

Ε.Α.Π. – Δίων 3-0 .

Αστέρια Αχαΐας – Παναχαϊκή 0-3

Αίολος Αγυιάς – Σπαρτιατικός Γ.Σ. 3-0

Α.Σ.Π. Απόλλων – Ολυμπιάδα 2-3

Παμβοχαϊκός – Περσέας Άργους 3-2

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. ΣΕΤ Β.

Παναχαϊκή       6       18-0 18

Ερυθρός Αστέρας 6 18-3 18

Περσέας 6       17-6 15

Αστέρια Αχαΐας 6 15-7 14

———————————–—–

Ολυμπιάδα      6 14-9 11

Αίολος Αγυιάς 6 13-12 9

Παμβοχαϊκός 6 12-11 7

Διων Κυπαρισσίας  6 4-16 6

Απόλλων Π.      6 9-15 6

ΕΑΠ 6 5-15 4

Στρατηλάτης    6 3-18 0

Σπαρτιατικός  6 0-18 0

 

ΕΠΟΜΕΝΗ (7η, 30/11)

Περσέας Άργους-Αστέρια Αχαΐας

Δίων-Παμβοχαϊκός

Ερυθρός Αστέρας-ΕΑΠ

Ολυμπιάδα-Στρατηλάτης

Σπαρτιατικός-Απόλλων

Παναχαϊκή-Αίολος

