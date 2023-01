Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Τριήμερο εκδηλώσεων για τη στέψη του – Ο άγνωστος «Χ» της στέψης

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες του προγράμματος των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου στο αβαείο του Ουέστμινστερ, ενώ θα ακολουθήσουν το επόμενο 48ωρο συναυλίες, φωταγώγηση μνημείων και πρωτοβουλίες για την προώθηση του εθελοντισμού.

Ο 74χρονος Κάρολος θα στεφθεί με κάθε επισημότητα βασιλιάς οκτώ μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, η οποία απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί επέτρεψε τόσο την τήρηση πένθους στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ όσο και την οργάνωση της τελετής.

Το Μπάκιγχαμ φιλοδοξεί να διοργανώσει ένα λαμπερό τελετουργικό και έναν εξίσου εντυπωσιακό εορτασμό, δεδομένης της ιστορικής σημασίας που προσδίδεται στη στέψη του νέου μονάρχη.

Η τρίωρη τελετή στέψης της Ελισάβετ Β’ στις 2 Ιουνίου του 1953 ήταν μεγαλειώδης, παρουσία 8.251 υψηλών προσκεκλημένων στο αβαείο του Ουέστμινστερ. Την παρακολούθησαν τηλεοπτικά 27 εκατομμύρια Βρετανοί – εκ των συνολικά 36 εκατομμυρίων κατοίκων εκείνη την εποχή.

Θα επανενωθεί όμως η βασιλική οικογένεια; Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής εάν ο Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν θα είναι παρόντες στην τελετή. Πάντως είναι “απίθανο” να είναι στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ, όπως λένε βασιλικές πηγές στην Daily Mail.

Άλλωστε, το κλίμα είναι ήδη βαρύ και δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση για το αποκαλυπτικό βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο “Ρεζέρβα”, το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου, με αιχμές για μέλη της βασιλικής οικογένειας.

👑 Communities across the UK will be encouraged to come together to celebrate the Coronation with events including Big Lunches, volunteering days and a concert in the grounds of Windsor Castle which will be open to a public ballot.

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 21, 2023