Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία

29 Οκτ. 2025 11:19
Pelop News

Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ για την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ την Κυριακή στις 2 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα,  η Πατρινή ομάδα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει  εκτός έδρας στο κλειστό γήπεδο του Μετς και ώρα 3:00 μ.μ. την  γηπεδούχο  ομάδα του Πήγασου Κυψέλης.

Τον νότιο όμιλο της Β΄ εθνικής συμπληρώνουν οι ομάδες: Πολιτεία, Ασπρόπυργος, Δίας Μοσχάτου, Έσπερος Καλ., ΑΣ Ηλιούπολη, Ολυμπιακός Κερ., Πολυνίκης Ναυπ. και Ιδομενέας Γαλατά.

Η  ομάδα με προπονητή τον Γιάννη Παπαγιαννόπουλο για 8η φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής κατηγορίας ανδρών, μετά από 6 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας της στα πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας.

Ο κόουτς των ‘’ πρασίνων ‘’ δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με αθλητή του, είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι και θα διαλέξει την τελική 16αδα μετά την προπόνηση της Πέμπτης. Το μοναδικό προβληματισμό που έχει,  είναι με τους αθλητές Ανδρέα Πανόπουλο και Σταύρο Παπαδιονυσόπουλο,  οι οποίοι είναι μαθητές γ΄ λυκείου και μάλλον η συμμετοχή τους στα εκτός έδρας παιχνίδια ίσως να μην είναι εφικτοί λόγω των μαθημάτων τους.
