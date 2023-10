Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 40 τραυματίες από σεισμό 6,3 βαθμών – Μόνο οι άνδρες έχουν βγει από τα κτήρια

Τουλάχιστον 15 νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρότατο σεισμό που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,6 βαθμοί ενώ νωρίτερα η ίδια πηγή κατέγραψε άλλο σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών που έπληξε την περιοχή και είχε εστιακό βάθος δέκα χιλιομέτρων.

People are out on the streets of Herat city after a 6.10 richter earthquake hit the region. #herat #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/44MqBKoaM7

Σύμφωνα με αναφορές στα social media μόνο οι άνδρες έχουν βγει στους δρόμους, οι γυναίκες παραμένουν στα κτήρια.

After an earthquake in Afghanistan’s Herat province, all men are out in the streets, and women are left behind in their homes [to die]. pic.twitter.com/NJukYnTY8m

— Habib Khan (@HabibKhanT) October 7, 2023