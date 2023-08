Αλάσκα: Σοκ προκαλεί η στιγμή που καταρρέει σπίτι μετά από «έκρηξη παγετώνα» – ΒΙΝΤΕΟ

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο από drone που κατέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης ενός σπιτιού στην Αλάσκα και συγκεκριμένα στον ποταμό Mendenhall στο Τζούνο, μετά από παγετώδεις πλημμύρες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters πλημμύρες ρεκόρ έπληξαν την πρωτεύουσα της πολιτείας το Σάββατο μετά από έκρηξη παγετώδους φράγματος, καταστρέφοντας τουλάχιστον ένα κτίσμα και αναγκάζοντας τους αξιωματούχους της πόλης να εκδώσουν εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους ενός δρόμου.

Οι πλημμύρες από την έκρηξη παγετώνων συμβαίνουν όταν παγιδευμένο νερό διαφεύγει από ρωγμές στα αραιωμένα φράγματα πάγου, ένα φαινόμενο που έχει αυξηθεί σε όλο τον κόσμο ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Η στάθμη των υδάτων της λίμνης Mendenhall έφτασε σχεδόν τα 4,6 μέτρα νωρίς το πρωί της Κυριακής, μια άνοδος κατά 91 εκατοστά σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2016 και κατά 1,5 μέτρο πάνω από τα «μέτρια» επίπεδα πλημμύρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

A home in Juneau, Alaska, collapsed into a raging river and was swallowed by waters from a melting glacier. https://t.co/FEGSK927SU pic.twitter.com/uNyc89TVMy

— CBS News (@CBSNews) August 7, 2023