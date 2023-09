Αντιγράψτε το back to work look της Χριστίνας Κοντοβά -Εμπνέει η πατρινή σχεδιάστρια

Ο Σεπτέμβρης σηματοδοτεί την έναρξη της φθινοπωρινής σεζόν γιαυτο και κάθε νέα σεζόν αναζητάμε τα κομμάτια τα οποία θα μας βοηθήσουν να ανανεώσουμε τη διάθεση μας, την γκαρνταρόμπα μας όπως και θα μας διευκολύνουν να διανύσουμε περισσότερο ομαλά τη μεταβατική περίοδο.

Η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά εμπνεύστηκε από την εποχή και δημιούργησε ένα πολύ κομψό back to work look για την επιστροφή της στο γραφείο δημιουργώντας ένα φθινοπωρινό σύνολο με την denim on denim τάση. Η πατρινή fashion designer επέλεξε ένα denim crop πουκάμισο σε σκούρα απόχρωση το οποίο συνδύασε με ασορτί denim wide leg παντελόνι σε σκούρα απόχρωση, και τα δύο κομμάτια από τη νέα συλλογή του brand της.

Το denim on denim γνωστό trend από τα 00s επέστρεψε εδώ και μερικές σεζόν και όπως φαίνεται και από γνωστές και διάσημες street stylers του εξωτερικού αλλά και από celebrities ήρθε για να μείνει.