Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λίβανος και ολόκληρος ο κόσμος αναμένουν με αγωνία την σημερινή ομιλία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα πρόκειται να εκφωνήσει σήμερα την πρώτη του ομιλία μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία αναμένεται να καθορίσει την εμπλοκή ή μη του Λιβάνου στη σύγκρουση.

Χθες Πέμπτη το βράδυ σημειώθηκε έκρηξη βίας στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπου οι ανταλλαγές πυρών είναι καθημερινές μετά τις 7 Οκτωβρίου και την έναρξη του πολέμου.

Η Χεζμπολάχ έχει ήδη εκφράσει την αλληλεγγύη της προς την παλαιστινιακή Χαμάς, σύμμαχό της, και έχει αναλάβει την ευθύνη για τα πυρά από τον νότιο Λίβανο εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού σε περιοχές κοντά στη μεθόριο.

Οι διασυνοριακές συγκρούσεις παρέμεναν σε γενικές γραμμές περιορισμένες, τόσο γεωγραφικά όσο και σε ό,τι αφορά τους στόχους.

Όμως χθες το βράδυ, η Χεζμπολάχ επεσήμανε ότι επιτέθηκε ταυτόχρονα εναντίον «19 στρατιωτικών θέσεων και στόχων» του Ισραήλ, προκαλώντας την απάντηση του ισραηλινού στρατού. Πέντε μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης σκοτώθηκαν.

Από τις 7 Οκτωβρίου και την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ 71 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, εκ των οποίων οι 53 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με απολογισμό του AFP. Επίσης εννέα άνθρωποι, οι οκτώ από τους οποίους ήταν στρατιώτες, έχουν χάσει τη ζωή τους από την ισραηλινή πλευρά.

Η ομιλία του Νασράλα είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) με αφορμή τελετή που οργανώνεται σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, προς τιμή των «μαρτύρων» της οργάνωσης που έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Λίβανος όπως και όλη η περιοχή αναμένουν τις δηλώσεις του με αγωνία.

Το 2006 ξέσπασε ένας καταστροφικός πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Κατέστρεψε τις λιβανέζικες υποδομές και προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων στη χώρα, κυρίως αμάχων. Στην ισραηλινή πλευρά 160 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους στρατιωτικοί.

Από τότε ο Νασράλα εμφανίζεται σπάνια δημοσίως. Η τελευταία του εμφάνιση έγινε τον Οκτώβριο του 2016.

Ένας νέος πόλεμος θα ήταν «καταστροφικός» για τον Λίβανο, τόνισε στις 22 Οκτωβρίου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το Ιράν, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ- Αμπντολαχιάν, προειδοποίησε ότι «η περιοχή μοιάζει με πυριτιδαποθήκη» και η κατάσταση ενδέχεται να «βγει εκτός ελέγχου», αν το Ισραήλ δεν τερματίσει την επιχείρησή του στη Γάζα.

Η Χεζμπολάχ ενίσχυσε μετά τον πόλεμο του 2006 το στρατιωτικό της οπλοστάσιο, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως υψηλής ακρίβειας πυραύλους, τους οποίους προς το παρόν δεν έχει χρησιμοποιήσει.

«Κάθε πλευρά μετρά με προσοχή τις ενέργειες και τις αντιδράσεις της, προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση που θα μπορούσε να βγει εκτός ελέγχου και να επεκταθεί σε όλη την περιοχή», εκτίμησε ο αναλυτής Μάικλ Γιάνγκ του κέντρου Carnegie για τη Μέση Ανατολή.

