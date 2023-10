Απάτη: Ηλικιωμένη έχασε 460.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά

Απίστευτη απάτη μέσω τράπεζας εις βάρος ηλικιωμένης. Μέσα σε λίγα λεπτά η γυναίκα έχασε σχεδόν 750.000 δολάρια Αυστραλίας (σχεδόν 460.000 ευρώ) μετά την πώληση του σπιτιού της από ένα απίστευτο κόλπο επιτήδειων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το 7news.au, η ηλικιωμένη προσπαθώντας να αποφύγει το υψηλό επιτόκιο, μετέφερε το τεράστιο ποσό σε λογαριασμό μίας τράπεζας η οποία φαίνεται να υποσχόταν πιο υψηλό επιτόκιο για τα χρήματά της. Αυτός ήταν και ο τρόπος που κατάφεραν επιτήδειοι να αποσπάσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό.

#7NEWS: How Aussie grandmother lost $750,000 in just minutes https://t.co/nf1OPnP9mc

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 2, 2023