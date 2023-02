Αργεντινή: Εμφανίστηκε το μυστηριώδες σύννεφο που είχε εμφανιστεί στην Τουρκία πριν τον σεισμό

Νέα εμφάνιση έκανε το μυστηριώδες σύννεφο, αυτήν την φορά στην Αργεντινή. Το μυστηριώδες σύννεφο είχε εμφανιστεί στην Τουρκία λίγες ημέρες πριν το φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου.

Το σύννεφο είχε παρουσιαστεί πρώτα στην πόλη Bursa στην βορειοδυτική Τουρκία στις 22 Ιανουαρίου και πολλοί ήταν αυτοί που το συνέδεσαν με τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη ν.α. Τουρκία, λίγες ημέρες αργότερα στις 6 Φεβρουαρίου.

Τώρα σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες έκανε την εμφάνισή του πάνω απ την Αργεντινή και ειδικά πάνω από την πόλη Κομοντόρο Ριβαντάβια στην επαρχία Τσουμπούτ της Παταγονίας στη νότια Αργεντινή,

Another anomalous cloud, this time in Argentina

This cloud appeared in Turkey days before the quake.

Did not associate it with the quake because there was some time separating the two events.- HOWEVER –

Last night at 4 AM (Feb 13) this cloud appeared in Argentina

— robert bowen (@wbowen333) February 13, 2023