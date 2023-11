Μπλίνκεν: Συναντήθηκε σήμερα με τον Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ, έχει αυτήν την πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συνέχεια, θα συναντηθούν με τα μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now holding a private meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Kirya in Tel Aviv.

They will also meet with the members of the War Cabinet. pic.twitter.com/WnyrNfXSQr

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 3, 2023