Χριστούγεννα στο Παλάτι: Η φετινή εορταστική φωτογραφία του Ουίλιαμ και της Κέιτ με τα παιδιά τους

Τη στιγμή που το ντοκιμαντέρ του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έχει προκαλέσει σούσουρο για ακόμα μία φορά, το πριγκιπικό ζευγάρι του Ουίλιαμ και της Κέιτ μοιράστηκε τη φετινή χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της οικογένειάς του.

Την Τρίτη, το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία της οικογένειας,του πριγκιπικού ζεύγους με τα 3 τους παιδιά, Τζορτζ, 9 ετών, Σάρλοτ, 7 ετών και Λούις, 4 για τη Χριστουγεννιάτικη κάρτα τους για το 2022. Η νέα τους κάρτα διακοπών φέρνει λίγη χαρά μετά από μια δύσκολη χρονιά για τη βασιλική οικογένεια.

«Μοιράζομαι μια νέα φωτογραφία της οικογένειας για τη φετινή Χριστουγεννιάτικη κάρτα!» έγραψαν στη λεζάντα του νέου στιγμιότυπου που ανέβασαν στον λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε από τον Ματ Πορτέους νωρίτερα φέτος στο σπίτι τους στο Νόρφολκ της Αγγλίας, δείχνει την πενταμελή οικογένεια, πιασμένη χέρι χέρι καθώς κάνει βόλτα με casual ρούχα.

Ο πρίγκιπας Ούλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον φοράνε τζιν με μακρυμάνικα πουκάμισα, ενώ τα παιδιά τους επέλεξαν να συνδυάσουν τα σορτς τους με κοντομάνικα πουκάμισα. Τα τελευταία χρόνια, η οικογένεια έχει επιλέξει να προβάλλει ένα πιο χαλαρό και όχι τόσο στημένο στυλ, για τις φωτογραφίες των διακοπών της.

Πέρυσι η οικογένεια του Ουίλιαμ πόζαρε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού οικογενειακού ταξιδιού στην Ιορδανία. Η Κέιτ και η Σάρλοτ φορούσαν φορέματα, ενώ τα «αγόρια» της οικογένειας φορούσαν μπλουζάκια πόλο και σορτς. Το 2020, η οικογένεια είχε φωτογραφηθεί στη φύση, καθώς πόζαραν χαμογελαστοί με πουλόβερ ο ένας δίπλα στον άλλο.

Η τελευταία επίσημη εορταστική φωτογραφία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας με τα παιδιά τους τραβήχτηκε το 2017 στο Παλάτι του Κένσινγκτον. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράζονται χριστουγεννιάτικη φωτογραφία ως οικογένεια από το 2015.

Αφού η γιαγιά του Ουίλιαμ, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου, ανέβηκε στο θρόνο ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος Γ’. Αυτά θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που θα περάσει η οικογένεια μαζί μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Προηγουμένως, η βασιλική οικογένεια συγκεντρωνόταν για να περάσει τα Χριστούγεννα στο Sandringham House.

Η βασιλική οικογένεια δεν έχει αποκαλύψει πού θα περάσει τις διακοπές της φέτος. Δεν είναι επίσης σαφές εάν ο αδερφός του Ουίλιαμ, Πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, θα ταξιδέψουν φέτος τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο, μετά την κυκλοφορία του αποκαλυπτικού ντοκιμαντέρ που στοχοποιεί το παλάτι και βάζει στο μικροσκόπιο την ταραγμένη σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια.

Sharing a new picture of the family for this year’s Christmas card! 🎄 pic.twitter.com/R98RyMmQ5C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 13, 2022