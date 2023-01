Χρυσά Βατόμουρα: Βγήκαν οι υποψηφιότητες των… χειρότερων της χρονιάς – Φαβορί ο Τομ Χανκς

Μπορεί να τον είδαμε και να τον χορτάσαμε αρκετά μέσα σε αυτή τη χρονιά, ίσως όμως, ο Τομ Χανκς να μην τα πήγε τόσο καλά, αφού σκόραρε αρκετές υποψηφιότητες στα φετινά Χρυσά Βατόμουρα, στα βραβεία δηλαδή, των… χειρότερων!

Κάθε χρόνο, λίγο πριν την απονομή των βραβείων Όσκαρ, τα Χρυσά Βατόμουρα βραβεύουν τις χειρότερες ταινίες και ερμηνείες της χρονιάς που μας πέρασε. Αποτυχημένα μπλοκμπάστερ, κακογραμμένα σενάρια, φτηνιάρικα γραφικά και παραπληρωμένοι ηθοποιοί βρίσκονται συνήθως στο «στόχαστρο» της σατιρικής τελετής, υπενθυμίζοντάς μας τις μεγαλύτερες χολιγουντιανές γκάφες του περασμένου έτους.

Ειδικά φέτος, ο Τομ Χάνκς, ο Τζάρεντ Λέτο, ο Machine Gun Kelly και άλλοι «πρωταγωνιστούν» στη λίστα των υποψηφίων. Το υπερηρωικό φιλμ «Morbius» της Sony Pictures άδραξε 5 υποψηφιότητες, με τον πρωταγωνιστή Τζάρεντ Λέτο να είναι υποψήφιος για «Χειρότερο Α’ Ανδρικό Ρόλο» και το φιλμ να είναι υποψήφιο για «Χειρότερη Ταινία». Το «Morbius» ήταν κολοσσιαία εμπορική και καλλιτεχνική αποτυχία, με το box office να ανέρχεται μόνο σε 39 εκατομμύρια δολάρια και το σκορ της ταινίας στο RottenTomatoes να βρίσκεται στο 16%.

8 Υποψηφιότητες για το Blonde με την Άνα Ντε Άρμας

Το “Blonde” του Άντριου Ντόμινικ έδωσε επίσης ηχηρό παρών, με 8 υποψηφιότητες. Η βιογραφία της Μέριλιν Μονρόε με την Άνα Ντε Άρμας στον πρωταγωνιστικό ρόλο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κινηματογραφική κοινότητα για την, κατά πολλούς, υποτιμητική ματιά της στη ζωή της θρυλικής στάρλετ. Οι Άντριου Ντόμινικ (Σενάριο/Σκηνοθεσία) και Χαβιέ Σαμουέλ (Β’ Ανδρικού) έλαβαν υποψηφιότητες για την ταινία, η οποία κατηγορήθηκε για μισογυνισμό και ασέβεια -παρ’ όλα αυτά, η Άνα Ντε Άρμας τιμήθηκε φέτος για την ερμηνεία της, με υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Χειρότερη χρονιά του Τομ Χανκς;

Ο Τομ Χανκς έπεσε επίσης θύμα των Βατόμουρων, κερδίζοντας τρεις ολόκληρες υποψηφιότητες. Ο δημοφιλέστατος ηθοποιός έκανε φέτος μερικές αμφίβολες επιλογές, συμμετέχοντας στην ταινία “Elvis” (όπου υποδύθηκε τον γλοιώδη μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ), καθώς και στην ταινία “Πινόκιο” της Ντίσνεϊ, υποδυόμενος τον γερο-Τζεπέτο. Οι δύο αυτές ερμηνείες θεωρήθηκαν κακόγουστες και υπερβολικές από κοινό και κριτικούς, με τον Χανκς να χρησιμοποιεί περίεργες προφορές και άπειρο makeup για να ενσαρκώσει τους δύο αυτούς καρτουνίστικους χαρακτήρες.

Μπορεί τα Χρυσά Βατόμουρα να δίνουν συχνά έμφαση σε αποτυχημένες επενδύσεις και παραφουσκωμένες περσόνες, όμως τα σατιρικά βραβεία είναι εξίσου γνωστά και για την ενίοτε απρεπή κριτική που ασκούν: Ειδικά φέτος, τα βραβεία επέλεξαν να “χαρίσουν” μια υποψηφιότητα στην Ράιαν Κέιρα Άρμστρονγκ για τον ρόλο της στην ταινία τρόμου “Firestarter”. Η Άρμστρονγκ είναι μόλις 12 χρονών!

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες παρακάτω:

Χειρότερης Ταινίας

“Blonde”

“Disney’s Pinocchio”

“Good Mourning”

“The King’s Daughter”

“Morbius”

Χειρότερου Ηθοποιού

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), “Good Mourning”

Pete Davidson, “Marmaduke”

Tom Hanks, “Disney’s Pinocchio”

Jared Leto, “Morbius”

Sylvester Stallone, “Samaritan”

Χειρότερης Ηθοποιού

Ryan Kiera Armstrong, “Firestarter”

Bryce Dallas Howard, “Jurassic Park: Dominion”

Diane Keaton, “Mack & Rita”

Kaya Scodelario, “The King’s Daughter”

Alicia Silverstone, “The Requin”

Χειρότερο Remake/Αντιγραφή/Sequel

“Blonde”

“365 Days: This Day” & “The Next 365 Days”

“Disney’s Pinocchio”

“Firestarter”

“Jurassic World: Dominion”

Χειρότερου Β’ Γυναικείου Ρόλου

Adria Arjona, “Morbius”

Lorraine Bracco, “Disney’s Pinocchio”

Penelope Cruz, “The 355”

Bingbing Fan, “The 355” & “The King’s Daughter”

Mira Sorvino, “Lamborghini: The Man Behind the Legend”

Χειρότερου Β’ Ανδρικού Ρόλου

Pete Davidson, “Good Mourning”

Tom Hanks, “Elvis”

Xavier Samuel, “Blonde”

Mod Sun, “Good Mourning”

Evan Williams, “Blonde”

Χειρότερο Ζευγάρι

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun, “Good Mourning”

Οι δύο πραγματικοί χαρακτήρες στην σκηνή στον Λευκό Οίκο, “Blonde”

Ο Tom Hanks, η προφορά, και το makeup του, “Elvis”

Ο Andrew Dominik και τα θέματά του, “Blonde”

Τα δύο sequel της ταινίας “365 Days”

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Judd Apatow, “The Bubble”

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) & Mod Sun, “Good Mourning”

Andrew Dominik, “Blonde”

Daniel Espinosa, “Morbius”

Robert Zemeckis, “Disney’s Pinocchio”

Χειρότερο Σενάριο

“Blonde” /Andrew Dominik, Joyce Carol Oates

“Disney’s Pinocchio” / Robert Zemeckis & Chris Weitz

“Good Mourning” / Machine Gun Kelly & Mod Sun

“Jurassic World: Dominion” / Emily Carmichael & Colin Treverrow, Derek Connolly

“Morbius” / Matt Sazama & Burk Sharpless

Πηγή: bovary.gr