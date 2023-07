ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Για τρίτη χρονιά η Δραματική Σχολή στους Δελφούς

Για τρίτη συνεχή χρονιά η Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας κλήθηκε να συμμετάσχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Το φετινό πρόγραμμα με θέμα: Φύση και Άνθρωπος στην Τραγωδία ήταν αφιερωμένο στη μέθοδο του Θεόδωρου Τερζόπουλου και την μέθοδο του Tadashi Suzuki.

Το δεύτερο έτος της Σχολής με συνοδό καθηγητή τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζαμπουλάκη συμμετείχε στο πρόγραμμα με το έργο του Samuel Beckett Come and Go .

Διδασκαλία – Σκηνοθεσία : Γιώργος Ζαμπουλάκης

Ερμηνεία : Χρύσα Καρούση, Αναστασία Κυρίτση, Γεωργία Μυλωνά.

Φωτογραφίες: Ασημίνα Χριστοπούλου

Η Δραματική Σχολή του ΔΗΠΕΘΕ. Πάτρας ξεχώρισε για την αρτιότητα, την τεχνική και την αισθητική της.