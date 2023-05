Ελβετία: Συντριβή αεροσκάφους στις Άλπεις – Νεκροί ο πιλότος και δύο επιβάτες

Συντριβή αεροσκάφους σημειώθηκε στην Ελβετία κατά τη διάρκεια του Σαββάτου (20/5), με αναφορές να “δείχνουν” πολλούς νεκρούς.

Τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στις Άλπεις της Ελβετίας και σύμφωνα με την ελβετική ραδιοτηλεόραση, ο πιλότος και δύο επιβάτες είναι νεκροί.

Η συντριβή του τουριστικού αεροσκάφους σημειώθηκε στο Ponts-de-Martel στα βουνά Neuchâtel των Άλπεων, κοντά στα σύνορα της Ελβετίας με τη Γαλλία, σε μια απόκρημνη δύσβατη περιοχή περίπου στις 10:20 το πρωί του Σαββάτου (20.5.2023).

Αρχικά έγινε λόγος για πολύ μεγαλύτερο αριθμό νεκρών και το RTS Info, η ραδιοτηλεόραση της Ελβετίας, μετέδωσε επικαλούμενη την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, πως στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα και ο πιλότος, όπου όλοι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους.

Στο σημείο μετέβη σημαντική αστυνομική δύναμη και μεγάλος αριθμός σωστικών συνεργείων. Όπως αναφέρει το RTS, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο La Chaux-de-Fonds και εκτελούσε τουριστικό δρομολόγιο, όμως συνετρίβη.

A plane crashed on Saturday morning in Switzerland’s Ponts-de-Martel area close to the French border, causing a number of casualties, Swiss broadcaster RTN reported.

