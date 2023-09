Έλον Μασκ: Απειλεί να μηνύσει εβραϊκή ΜΚΟ για τα χαμένα έσοδα του X

Ο Έλον Μασκ τη Δευτέρα προχώρησε σε μία σειρά δημοσιεύσεων στον λογαριασμό του στο X – πρώην Twitter, κατηγορώντας την Anti-Defamation League για τα χαμένα διαφημιστικά έσοδα στην πλατφόρμα.

Μάλιστα, απείλησε να μηνύσει την Anti-Defamation League, αφού κατηγόρησε την αμερικανική ομάδα πολιτικών δικαιωμάτων που διεξάγει εκστρατείες κατά του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας, ότι προσπαθεί να «σκοτώσει» την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του X, πρώην γνωστού ως Twitter, δήλωσε ότι η ADL προσπαθεί να κλείσει την εταιρεία του «κατηγορώντας την και εμένα ψευδώς για αντισημιτισμό», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Αν αυτό συνεχιστεί, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να καταθέσουμε μήνυση για δυσφήμιση εναντίον, ειρωνικά, της Anti-Defamation League. Αν χάσουν την αγωγή δυσφήμισης, θα επιμείνουμε να αποσύρουν το «αντι» μέρος του ονόματός τους, αφού προφανώς …».

Our US advertising revenue is still down 60%, primarily due to pressure on advertisers by @ADL (that’s what advertisers tell us), so they almost succeeded in killing X/Twitter!

— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023