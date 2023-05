Eurovision 2023: Σήμερα ο Β’ ημιτελικός – Σε ποια θέση εμφανίζεται η Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ

Απόψε Πέμπτη 11 Μαΐου στις 22:00 διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision 2023.

Από το Liverpool Arena, η ΕΡΤ θα μεταδώσει τον σημερινό ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό του 67ου διαγωνισμού τραγουδιού, της Eurovision, ο οποίος είναι το Σάββατο 13 Μαΐου, επίσης στις 22:00.

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 8η θέση του αποψινού, Β’ ημιτελικού με τον Βίκτωρα Βερνίκο να ερμηνεύει το «What They Say», μία φεστιβαλική και δυναμική ρυθμική μπαλάντα που ο ίδιος έγραψε στα 14 του, για να μοιραστεί ένα προσωπικό του βίωμα.

Τη σκηνική παρουσία υπογράφει ο διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος και την ενδυματολογική επιμέλεια του Βίκτωρα έχει αναλάβει ο Γιώργος Σεγρεδάκης.

Στον σχολιασμό του ημιτελικού και του τελικού είναι η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής στον μεγάλο τελικό της Eurovision θα ανακοινώσει ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ ημιτελικό, και τα τραγούδια που διαγωνίζονται:

Δανία, Reiley – Breaking My Heart

Αρμενία, Brunette – Future Lover

Ρουμανία, Theodor Andrei – D.G.T. (Off And On)

Εσθονία, Alika – Bridges

Βέλγιο, Gustaph – Because Of You

Κύπρος, Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Ισλανδία, Diljá – Power

Ελλάδα, Victor Vernicos – What They Say

Πολωνία, Blanka – Solo

Σλοβενία, Joker Out – Carpe Diem

Γεωργία, Iru – Echo

Σαν Μαρίνο, Piqued Jacks – Like An Animal

Αυστρία, Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Αλβανία, Albina & Familja Kelmendi – Duje

Λιθουανία, Monika Linkytė – Stay

Αυστραλία, Voyager – Promise

Τα τραγούδια των «Big Five» (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), καθώς και της περσινής νικήτριας Ουκρανίας, δεν διαγωνίζονται, αφού προκρίνονται απευθείας στον τελικό της Eurovision.

Ψηφίζουν, όμως, στους δύο ημιτελικούς και συγκεκριμένα, στον Α’ ημιτελικό ψήφισαν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, ενώ απόψε, στον Β’ ημιτελικό ψηφίζουν Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος θα ισχύσουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, καθώς αποκλειστικά και μόνο οι θεατές, θα καθορίσουν τα τραγούδια που προκρίνονται από τους δύο ημιτελικούς στον μεγάλο τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό («Rest Of The World»).