Εύα Καϊλή: «Πρέπει να είναι στο σπίτι της με το παιδί της» λέει ο νέος δικηγόρος της Σβεν Μαρί

Για τρίτη φορά θα ζητηθεί η αποφυλάκιση της Εύας Καϊλή στην υπόθεση του πολιτικού σκανδάλου Qatar Gate με τον νέο δικηγόρο της να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «πρέπει να είναι το σπίτι της με το παιδί της».

Κατά τουλάχιστον μία ώρα αναμένεται να καθυστερήσει η ακρόαση της Εύας Καϊλή, του Μαρκ Ταραμπέλα και του Αντόνιο Παντσέρι όπως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο Δικαστικό Μέγαρο των Βρυξελλών πριν από λίγο ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο ένας εκ των συνηγόρων της Ελληνίδας ευρωβουλευτή.

Από την πλευρά του, ο Βέλγος συνήγορος τής κ. Καϊλή, Σβεν Μαρί δήλωσε ότι θα ζητηθεί η πελάτισσά τους να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, καθώς επίσης και ότι η κατάσταση για την ίδια είναι δύσκολη κι αυτό γιατί πρόκειται για μητέρα ενός παιδιού 24 μηνών.

«Πιστεύω ότι ο χώρος της είναι το σπίτι της με το παιδί της» ανέφερε ο κ. Μαρί, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σημειώνεται πως ο πρώην δικηγόρος του Σαλάχ Αμπντεσλάμ – του βασικού προσώπου στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015 με το μακελειό στο Μπατακλάν – ανέλαβε την υπεράσπιση της Εύας Καϊλή για την υπόθεση του Qatargate.

O Sven Mary είναι ένας πολύ γνωστός δικηγόρος στο Βέλγιο, τόσο λόγω των υψηλών πελατών του όσο και λόγω των δημοσίων εμφανίσεων του.

Εκτός Βελγίου, ο Mary είναι κυρίως γνωστός ως ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον Αμπντεσλάμ, τον μοναδικό επιζώντα μέλος της ομάδας που πραγματοποίησε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για φόνο και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Ήδη πριν από αυτό, ήταν γνωστός ως «δικηγόρος του διαβόλου» λόγω προηγούμενων πελατών όπως ο Φουάντ Μπελκασέμ, ο οποίος στρατολογούσε νεαρούς άνδρες για να πολεμήσουν για το Ισλαμικό Κράτος.

