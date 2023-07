Ευρώπη: Αντιμέτωπη με καύσωνες διαρκείας αλλά και φονικές πλημμύρες

Την ώρα που οι χώρες της νότιας Ευρώπης βιώνουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου, Κροατία, Σλοβενία και Βοσνία ήρθαν αντιμέτωπες με φονικές καταιγίδες. Μάλιστα, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Οι τρομακτικές καταιγίδες σε Κροατία, Σλοβενία και Βοσνία ήρθαν μετά από αρκετές ημέρες υψηλών θερμοκρασιών στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη γενικότερα. «Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα και από πλευράς ζημιών», δήλωσε ο δήμαρχος της κροατικής πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ, Τόμισλαβ Τομάσεβιτς.

Οι ηλεκτρικοί στύλοι υπέστησαν ζημιές, πολλές στέγες σπιτιών παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι – τρεις στην Κροατία και ένας στη Σλοβενία – σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων, συμπεριλαμβανομένων δύο στο Ζάγκρεμπ όπου επίσης πλημμύρισε ένα νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τρίτο θύμα στην Κροατία είναι ένας 40χρονος άνδρας που σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο που ξεριζώθηκε από την καταιγίδα έπεσε στο φορτηγό του στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Ζάγκρεμπ, ομάδες επιχείρησαν σήμερα το πρωί να απομακρύνουν τα συντρίμμια από τους δρόμους με τις αρχές να προτρέπουν τους ανθρώπους να μην επισκέπτονται πάρκα όπου έχουν ξεριζωθεί δέντρα και στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν και πτώση γερανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτομο που επέβαινε στην καμπίνα.

