Φρίκη στις ΗΠΑ με κοριτσάκι που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 75χρονο που την απήγαγε – Τον συνέλαβαν όταν ένας ήρωας τον αναγνώρισε

Ενας «καλός Σαμαρείτης» έσωσε ένα 5χρονο κοριτσάκι από τα χέρια ενός ηλικιωμένου άντρα που φέρεται να το άρπαξε και να του επιτέθηκε σεξουαλικά. Το παιδάκι σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα το άφησε η μητέρα της στο Κουίνς την Τρίτη. Ο μάρτυρας εντόπισε τον ύποπτο, που ταυτοποιήθηκε πως είναι ο 75χρονος Φραντς Βίλα, μαζί με το παιδί μέσα στον σταθμό 74th Street – Roosevelt Avenue.

Ο άντρας κατάφερε να αναγνωρίσει το 75χρονο μαζί με το κορίτσι, από μια ειδοποίηση σε όλη την πόλη για το εξαφανισμένο κορίτσι, το οποίο απήχθη αφού η μητέρα της επέτρεψε στον Βίλα να προσέχει την κόρη της, έξω από ένα παντοπωλείο στο Τζάκσον Χάιτς. Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος άρπαξε την μικρή.

Οι αστυνομικοί, ακούγοντας τις κραυγές του «καλού Σαμαρείτη» για βοήθεια, απομάκρυναν το παιδί από τον Βίλα και το συνέλαβαν αμέσως. Ο Βίλα κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε βάρος παιδιού, εγκληματική σεξουαλική πράξη πρώτου βαθμού, απαγωγή σε δεύτερο βαθμό και για κίνδυνο την ευημερία ενός παιδιού. Κατηγορήθηκε την Πέμπτη και κρατήθηκε με εγγύηση 275.000 δολαρίων.

