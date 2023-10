Γαλλία: Σταδιακά αρχίζουν να λειτουργούν τα αεροδρόμια – ΒΙΝΤΕΟ

Σταδιακά αρχίζουν να λειτουργούν ξανά τα αεροδρόμια στη Γαλλία που εκκενώθηκαν μετά από απειλές για βόμβα, καθώς οι αρχές δεν εντόπισαν κανέναν εκρηκτικό μηχανισμό, ούτε κάποια ύποπτη κίνηση.

Σύμφωνα με το τον λογαριασμό της πλατφόρμας Χ, FL360aero, στα αεροδρόμια της Νάντη και της Λιόν οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά. Εντούτοις, σε ορισμένα δεν επιτρέπεται ακόμη, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Σημειώνεται, ότι οι απειλές για τοποθέτηση βόμβας έχουν πολλαπλασιαστεί μετά τη δολοφονία, την περασμένη Παρασκευή, ενός καθηγητή από έναν νεαρό ισλαμιστή. Λόγω του αυξημένου κινδύνου νέας επίθεσης η χώρα έχει τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Resumption of traffic at Nantes airport and Lyon-Bron airport after suspicious packages and a bomb threat respectively.

The airports of Lille, Lyon, Beauvais, Nantes, Toulouse and Nice were evacuated Wednesday morning, after “attack threats” received by email.#airport #security pic.twitter.com/boxECEqfs5

