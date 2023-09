Γαλλία: Σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών για τη «μεταναστευτική κατάσταση» στη Λαμπεντούζα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν συγκάλεσε σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, για τη «μεταναστευτική κατάσταση» στη Λαμπεντούζα, το μικρό νησί της Ιταλίας που αντιμετωπίζει ρεκόρ αφίξεων μεταναστών.

Περισσότεροι από 7.000 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική έφτασαν την Τρίτη και την Τετάρτη στη Λαμπεντούζα, μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη, αριθμός ίσος με τον πληθυσμό του νησιού, το οποίο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα με τη συμμετοχή «των αρμόδιων υπηρεσιών» της αστυνομίας, της χωροφυλακής και της μετανάστευσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

The tiny Italian island of Lampedusa is struggling to cope as over 7,000 migrants arrived by boat in just 48 hours, doubling the local population ⤵️ pic.twitter.com/voxoZPCJ2T

