Γεβγκένι Πριγκόζιν: Η πρώτη δήλωση του Πούτιν μετά τον θάνατο του αρχηγού της Wagner

Ύστερα από την είδηση για τον θάνατο του αρχηγού της Wagner, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη συντριβή του αεροπλάνου του.

Ο αρχηγός της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner φέρεται να σκοτώθηκε στο μυστηριώδες αεροπορικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι το αεροπλάνο που συνετρίβη στην περιοχή Τβερ είχε μέλη της Wagner, της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης της οποίας ηγείτο ο Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη παραμένουν, μέχρι στιγμής, ανεξιχνίαστες.

«Όσον αφορά το αεροπορικό δυστύχημα, πρώτα από όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων. Είναι πάντα μια τραγωδία», είπε ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια συνάντησης με τον επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», τον Ντένις Πουσίλιν.

«Γνώριζα τον Πριγκόζιν για πολύ καιρό, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είχε έναν δύσκολο δρόμο και έκανε σοβαρά λάθη στη ζωή του. Αλλά ήταν ένα ταλαντούχος επιχειρηματίας. Είχε αποτελέσματα – για τον εαυτό του και για τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Στη Δύση, πάντως, θεωρούν ότι πίσω από την τραγωδία βρίσκεται το Κρεμλίνο.

Το αεροσκάφος στο οποίο θεωρείται ότι επέβαινε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, και το δεξί του χέρι, ο Ντμίτρι Ούτκιν, συνετρίβη στην περιοχή Τβερ.

H άτρακτος και οι κινητήρες έπεσαν στην περιοχή του αγροτικού οικισμού Κουζένκινσκογε, ενώ το πτερύγιο της ουράς κοντά στον οικισμό Κουζένκινο. Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων πτώσης είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η καταστροφή του αεροσκάφους άρχισε ενώ βρισκόταν στον αέρα.

