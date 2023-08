Γεβγκένι Πριγκόζιν: Ποιοι άλλοι ήταν στο ιδιωτικό αεροπλάνο που συνετρίβη

Η είδηση για τον θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν του ιδρυτή της μισθοφορικής Wagner και του δεξιού του χεριού Ντμίτρι Ούτκιν κάνει από το βράδυ της Τετάρτης (23/08/2023) τον γύρο του κόσμου.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν μαζί με τον υπαρχηγό του και άλλα 5 άτομα επέβαινε σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Ροσαβιάτια στο ιδιωτικό τζετ, που εκτελούσε πτήση από η Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη και κατέπεσε στην περιφέρεια Τβερ, χωρίς να επιζήσει κανείς.

Ποιοι άλλοι όμως ήταν στο ιδιωτικό αεροπλάνο; Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους διεθνή ΜΜΕ οι άλλοι πέντα επιβαίνοντες ήταν σημαντικά πρόσωπα στην ιεραρχία της Wagner.

Βαλερί Τσεκάλοφ

Ένας από τους πιο στενούς φίλους του Πριγκόζιν, μαζί του τα τελευταία 23 χρόνια. Ήταν ο επικεφαλής σε όλα τα διοικητικά της Wagner από εκείνον περνούσαν όλα τα συμβόλαια που έκλεινε ο Πριγκόζιν όπως οι προμήθειες του ρωσικού στρατού σε φαγητό αλλά και όλες οι επιχειρήσεις που είχε η μισθοφορική εταιρεία (κατασκευές, πετρέλαια και γεωργικές εκμεταλλεύσεις).

Τον είχαν συνδέσει με την Evropolis, μια εταιρεία η οποία είχε πετύχει μια πολύ επικερδή συμφωνία με την Συρία και μέσω αυτής πληρώνονταν οι μαχητές της Wagner.

Στον Τσεκάλοφ είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ καθώς ενεργώντας εκ μέρους του Πριγκόζιν προμήθευε με όπλα την Ρωσία.

A spontaneous makeshift memorial has sprung up outside the #Wagner building in #StPetersburg. We are likely to see this in many cities. There will be many in the armed forces furious tonight with many accusing those reponsible of being traitors. pic.twitter.com/vz0ckBtCl2 — Tim White (@TWMCLtd) August 23, 2023



Γεβγκένι Μακάριαν

Πρώην αξιωματικός της αστυνομίας ο Μακάριαν – «Μακάρ» όπως τον αποκαλούσαν εντάχθηκε στην Wagner το 2016 και πολεμούσε στην Συρία.

Chekalov oversaw all of Prigozhin’s “civilian” projects abroad – geological exploration, oil production, or agriculture. He was in charge of the logistics for the Wagner. He was head of JSC Neva, the founder of Euro Polis LLC, to which all Syrian and African projects were tied.2/ — Giorgi Revishvili (@revishvilig) August 23, 2023

Σεργκέι Προπούστιν

Κι αυτός μαχητής της Wagner fighter από το 2015, ο «Κεντρ» όπως τον αποκαλούσαν είχε πολεμήσει στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας και ήταν από μια μονάδα από την οποία ο Πριγκόζιν αντλούσε τους σωματοφύλακές του.

Sergey Propustin was identified as one of the 10 killed on Prigozhins jet. Propustin was a member of Prigozhins personal security and formerly a fighter in the Wagner terror group. pic.twitter.com/zNvrX1pkAZ — Jack Ryan 🇺🇸🇺🇦 (@jackryan212) August 23, 2023

Αλεξάντερ Τότμιν

Ο «Τοτ» πολύ συχνά πόσταρε στο Instagram φωτογραφίες από την χλιδάτη ζωή του.

One of Prigo’s co-passengers was Alexander Totmin. He was in the SBU-compiled database we used for our big Wagner investigation at @newlinesmag while back. His Insta shows he liked expensive cars and kittens: https://t.co/JWOSDP6Ukj pic.twitter.com/PobSudQSy0 — Michael Weiss (@michaeldweiss) August 23, 2023

Νικολάι Ματουσέεφ

Έτσι ήταν καταχωρημένος στην πτήση αλλά μάλλον πρόκειται για τον Νικολάι Ματούσεβιτς ο οποίος πολεμούσε στην Wagner από το 2017.

🧵People on board with Prigozhin and Utkin: Valery Chekalov – One of the closest friends of Prigozhin. He has been with Prigozhin since 2000’s. He was responsible for the Concord army contracts supplying food for the military. 1/ pic.twitter.com/2bZbt8ik2B — Giorgi Revishvili (@revishvilig) August 23, 2023

Πηγή: newsit