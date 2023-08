Γκουτέρες: Απαιτείται δυναμική πάταξη της βίας για να αφοπλιστούν οι συμμορίες στην Αϊτή

Μια «ισχυρή χρήση βίας» από την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής αστυνομίας – που θα καταστεί δυνατή με στρατιωτικά μέσα – είναι απαραίτητη για να αποκατασταθεί ο νόμος και η τάξη στην Αϊτή και να αφοπλιστούν οι συμμορίες, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε μια αναφορά που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι το περιβάλλον στην Αϊτή δεν ευνοεί τη διατήρηση της ειρήνης.

A “robust use of force” by a multinational police deployment – enabled by military assets – is needed to restore law and order in Haiti and disarm gangs – UN Secretary General Antonio Guterres pic.twitter.com/pVY9fg7AVW

