Guardian για κηδεία Κωνσταντίνου: Ήταν για λίγες ώρες ξανά βασιλιάς των Ελλήνων

Ο διεθνής Τύπος δεν έμεινε αμέτοχος στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας (16/1) με την Guardian να γράφει χαρακτηριστικά πως ο Κωνσταντίνος ήταν για λίγες ώρες ξανά βασιλιάς των Ελλήνων.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν βασιλεία, έκαναν εκτενή αναφορά στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο ταξίδεψαν στη χώρα μας για να μεταφέρουν όλες τις λεπτομέρειες της τελετής, εστιάζοντας στις παρουσίες αλλά και τις απουσίες των γαλαζοαίματων από τους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης. Μάλιστα υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ και σε μία συμφιλίωση που ήρθε μετά από χρόνια. Αρκετοί ήταν και αυτοί που ανέτρεξαν στο παρελθόν του τέως Βασιλιά, δίνοντας αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστορική διαδρομή του εκλιπόντος και το βιογραφικό του.

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και από τα βρετανικά δίκτυα για την παρουσία της πριγκίπισσας Άννας στην Ελλάδα, όπως και από τα ισπανικά Μέσα γιατί πέρα από το τελετουργικό και την σημασία του γεγονότος, προσπάθησαν να εντοπίσουν τις εικόνες της σκηνής της συνάντησης της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν και τα Μέσα της Δανίας και της Ολλανδίας, λόγω της παρουσίας των βασιλικών ζευγαριών, ενώ πολλά διεθνή δίκτυα είχαν τους ανταποκριτές τους στη χώρα μας ή και απεσταλμένους τους.

Guardian: Ο Κωνσταντίνος ήταν για λίγες ώρες ξανά βασιλιάς των Ελλήνων

«Ήταν ένας βασιλιάς χωρίς στέμμα, ένας μονάρχης χωρίς βασίλειο, για περισσότερο από όσο θυμούνται οι περισσότεροι. Αλλά για λίγες ώρες στην Αθήνα τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος Β’, ο βασιλιάς που βασίλεψε μόλις τρία χρόνια πριν αναγκαστεί να εξοριστεί, ήταν και πάλι βασιλιάς των Ελλήνων, ή τουλάχιστον χιλιάδων πρώην υπηκόων του.

Το Reuters ανέφερε πως πάρα πολλά μέλη βασιλικών οικογενειών βρέθηκαν στην Αθήνα για να πουν το τελευταίο αντίο στον τέως Βασιλιά.

«Οι Ευρωπαίοι βασιλείς συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα τη Δευτέρα για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδας, που γεννήθηκε ως πρίγκιπας αλλά ετάφη ως κοινός θνητός αφότου οι υπήκοοί του ψήφισαν για την κατάργηση της μοναρχίας το 1974» έγραψαν.

Αssociated Press

To πρακτορείο σχολίασε τη μαζική προσέλευση του κόσμου. Με τον ελληνικό εθνικό ύμνο χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να παρατάσσονται πολύ πριν τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από τον καθεδρικό ναό της Αθήνας για να αποτίσουν τα τελευταία τους σέβη στον πρώην και τελευταίο βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνο, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 82 ετών».

