Ιαπωνία: Κατηγορίες σε βάρος 24χρονου για απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες από δικαστήριο της Ιαπωνίας στον 24χρονο που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της χώρας, Φούμιο Κισίντα, πετώντας προς την πλευρά του αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στις 15 Απριλίου.

Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Ουακαγιάμα, στη δυτική Ιαπωνία, χωρίς όμως, να προσθέσει κάτι παραπάνω για την υπόθεση του 24χρονου, Ριούτζι Κιμούρι, που έκανε απόπειρα δολοφονίας, κατά του Φούμιο Κισίντα.

Ωστόσο ο κατηγορούμενος διώκεται κυρίως για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Ο 24χρονος Ριούτζι Κιμούρα συνελήφθη, αφού πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό προς την κατεύθυνση του Κισίντα, την ώρα που ο πρωθυπουργός επισκεπτόταν μικρό αλιευτικό λιμάνι στον νομό Ουακαγιάμα για να υποστηρίξει υποψήφιο του κόμματός του σε εκλογές.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο Κισίντα διέφυγε της απόπειρας δολοφονίας αλώβητος.

Το περιστατικό αυτό ξύπνησε μνήμες από τη δολοφονία τον Ιούλιο του 2022 του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε από τα πυρά άνδρα την ώρα που εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στην Νάρα, στη δυτική Ιαπωνία.

Ουσία που φαίνεται να είναι πυρίτιδα, όπως και αντικείμενα που μοιάζουν με σωλήνες βρέθηκαν στο σπίτι του Κιμούρα στη διάρκεια έρευνας της αστυνομίας μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με το newsit, ο ύποπτος δεν έχει μιλήσει από τότε που συνελήφθη, σύμφωνα με το δίκτυο NHK. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπεβλήθη σε ψυχολογική αξιολόγηση για τρεις μήνες πριν από την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida escaped an explosive attack on Saturday. The attitude of these bodyguards were saluted after repelling the explosive device. pic.twitter.com/kWp1tqXYML

— M. Todd Trebony, MD FAAC (@doc_singing) April 20, 2023