ΗΠΑ: 19χρονη κακοποιούσε σεξουαλικά την 3χρονη κόρη του συντρόφου της – ΒΙΝΤΕΟ

Tη στιγμή που αστυνομικοί στην Οκλαχόμα συνέλαβαν μια γυναίκα που κακοποιούσε σεξουαλικά την τρίχρονη κόρη του συντρόφου της κατέγραψε κάμερα σώματος αστυνομικού.

Η 19χρονη Ashlee Cheatham φαίνεται να ανοίγει την πόρτα στους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Stillwater (SPD) φορώντας μόνο ένα πουλόβερ.

Οι αστυνομικοί ακούγονται να λένε στην Cheatham ότι συλλαμβάνεται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, με την Cheatham να απαντάει «Ανήλικη; Θεέ μου!».

Η Cheatham, η οποία φέρεται να είχε κάνει αίτηση για δουλειά σε τοπικό δημοτικό σχολείο, αρχίζει στη συνέχεια να κλαίει με λυγμούς καθώς οι αστυνομικοί τη συλλαμβάνουν.

Η Cheatham συνελήφθη στις 22 Αυγούστου, λίγη αργότερα αφότου ένας άνδρας πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και απαίτησε να μιλήσει στους αστυνομικούς για μια υπόθεση κακοποίησης παιδιού.

«Ο άνδρας αποκάλυψε ότι γνώρισε πρόσφατα μια κοπέλα στο Διαδίκτυο από την περιοχή της Οκλαχόμα Σίτι. Έγιναν ζευγάρι και η κοπέλα μετακόμισε στο σπίτι του. Ενώ εκείνη κοιμόταν, έψαξε το τηλέφωνό της και βρήκε ενοχλητικές εικόνες και βίντεο της τρίχρονης κόρης του», ανέφερε η ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε ακριβώς τι είδους υλικό εντοπίστηκε στο τηλέφωνο, αλλά οι κατηγορίες εναντίον της Cheatham περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 12 ετών και κατασκευή ή διανομή παιδικής πορνογραφίας.

Ο υπαστυνόμος TJ Low δήλωσε αργότερα στην Kansas City Star ότι ο άνδρας εξήγησε στους αστυνομικούς πως είχε ένα περίεργο προαίσθημα ότι η Cheatham, την οποία είχε γνωρίσει στο Διαδίκτυο, «κάτι σκάρωνε».

Αυτό το προαίσθημα τον οδήγησε να ελέγξει το τηλέφωνο της συντρόφου του ενώ εκείνη κοιμόταν, και φέρεται να ανακάλυψε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τη μικρή του κόρη.

«Ήταν όλα πολύ ενοχλητικά, γι’ αυτό κάναμε τη σύλληψη εκείνη την ημέρα. Πολλοί από εμάς είμαστε γονείς, οι αστυνομικοί εδώ, αλλά και μέλη της κοινότητας. Αν είχατε αυτό το μικρό προαίσθημα, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας», δήλωσε ο υπαστυνόμος Low.

(STILLWATER, OK) – "On Tuesday, August 22, 2023, at 10:11 a.m., a Stillwater Police Department (SPD) officer responded to the SPD lobby where he met with a very distraught parent."

