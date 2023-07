ΗΠΑ: Αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα κοντά σε λουόμενους

Στιγμές πανικού έζησαν λουόμενοι σε παραλία στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ, όταν ένα μικρό αεροσκάφος κατέπεσε μπροστά στα μάτια τους.

Το αεροσκάφος αναποδογύρισε, αλλά με το κύμα επανήλθε σε κανονική θέση. Ο πιλότος απεγκλωβίστηκε σώος, με τη βοήθεια λουόμενων αλλά και ναυαγοσωστών.

Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θύματα, παρά το γεγονός πως το αεροσκάφος έπεσε πολύ κοντά στην αμμουδιά.

A plane was pulled ashore after the aircraft crashed on New Hampshire’s Hampton Beach. The pilot was rescued by lifeguards and no injuries were reported, police say. https://t.co/nZgsv3TFyp pic.twitter.com/J4ZaapqQAB

— ABC News (@ABC) July 30, 2023