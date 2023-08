ΗΠΑ: Δασκάλα έστελνε άσεμνες φωτογραφίες σε μαθήτρια της μέσω Snapchat – Πώς αποκαλύφθηκε η «σχέση»

Μια πρώην δασκάλα σε ιδιωτικό σχολείο του Λας Βέγκας αντιμετωπίζει κατηγορίες πως είχε τετραετή σεξουαλική σχέση με μια από τις μαθήτριές της. Η Kaitlin Glover, 34 ετών, αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για ασέλγεια σε ένα παιδί 14 ή 15 ετών, αφού φέρεται να είχε σεξουαλική σχέση με τη μαθήτρια μεταξύ του Δεκεμβρίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2021 στο Mountain View Christian School, όπου ήταν η Διευθύντρια Αθλητισμού και Σπουδαστών.

Σύμφωνα με την Daily Mail η δασκάλα κατηγορείται ότι ξεκίνησε τη σχέση στέλνοντας γυμνές φωτογραφίες στην μαθήτρια μέσω του Snapchat. Στη συνέχεια “το ζευγάρι” έφθασε στο σημείο να κάνει σεξουαλικές πράξεις στον βαν της κατηγορουμένης, τουλάχιστον μία ή δύο φορές την εβδομάδα, αναφέρει μια έκθεση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας.

Η πρώην εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει επίσης δύο κατηγορίες, ότι ήταν σχολικός υπάλληλος σε θέση εξουσίας ενώ είχε σεξουαλική επαφή με μαθητή άνω των 16 ετών.

Η Γκλόβερ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και υποστήριξε ότι ήταν μητρική φιγούρα και μέντορας της μαθήτριας. Η αστυνομία του Λας Βέγκας ισχυρίζεται ότι η μαθήτρια παρουσίασε τις κατηγορίες τον περασμένο Ιούνιο και αναγνώρισε την δάσκαλο ως Glover.

«Το θύμα δεν είπε σε κανέναν για τη σχέση τους για τέσσερα χρόνια, επειδή η ύποπτη είπε ότι θα αυτοκτονούσε αν το θύμα την άφηνε ή θα αυτοκτονούσε αν το έλεγε στην αστυνομία», αναφέρει η έκθεση.

