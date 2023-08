Ιρλανδία: ΑΤΜ μοίραζαν δωρεάν χρήματα ακόμα και σε όσους δεν είχαν χρήματα στον λογαριασμό τους – ΒΙΝΤΕΟ

Η τράπεζα Bank of Ireland στην Ιρλανδία ζήτησε συγγνώμη αφού επέλυσε το τεχνικό πρόβλημα που επέτρεψε στους πελάτες της να αποσύρουν ή να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα από όσα είχαν στον λογαριασμό τους.

Το τεχνικό πρόβλημα δημιούργησε ουρές μπροστά στα ATM κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και μέχρι τη νύκτα, καθώς εξαπλωνόταν η φήμη στην Ιρλανδία ότι τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης της Bank of Ireland μοίραζαν δωρεάν χρήματα και χρειάσθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης γράφουν σήμερα ότι πελάτες χωρίς χρήματα στον λογαριασμό τους μπόρεσαν να σηκώσουν μέχρι και 1.000 ευρώ.

A technical malfunction with the Bank of Ireland’s systems meant people were able to withdraw large amounts of money from cash machines, regardless of their bank balance.

Η Bank of Ireland προειδοποίησε τους χρήστες των ATM ή των τραπεζικών ηλεκτρονικών εφαρμογών ότι τα χρήματα αυτά θα χρεωθούν.

«Ζητούμε συγγνώμη για την αναταραχή που προκάλεσε η βλάβη αυτή. (…) Γνωρίζουμε ότι υστερήσαμε στο επίπεδο των υπηρεσιών που οι πελάτες μας περιμένουν από εμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.

Ο Μπρένταν Μπέρτζες, ιδρυτής της ιστοσελίδας AskAboutMoney.com, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTE ότι η τράπεζα πρέπει να βελτιώσει το «αδέξιο» πληροφορικό της σύστημα.

Bank error in your favour. Collect thousands of dollars 😂😂😂

Scenes across Ireland tonight as a glitch at the ‘Bank of Ireland’ meant people were able to withdraw €1000s even if they have nothing in their account. Cops are now guarding machines. pic.twitter.com/mWv38AsVRU

— The opinionated Black woman ~ Aunty (@Theblackfemini3) August 16, 2023