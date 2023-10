Ισραήλ: Χερσαίες δυνάμεις πραγματοποίησαν «σχετικά μεγάλη» εισβολή τη νύχτα στη Γάζα

Χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν μια σχετικά μεγάλη εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας για να επιτεθούν σε θέσεις της Χαμάς, ανέφερε το ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ την Πέμπτη.

Περιέγραψε την επιδρομή ως μεγαλύτερη από ό,τι είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, που διανύει τώρα την τρίτη εβδομάδα.

Ισραήλ – Διάγγελμα Νετανιάχου: Η εισβολή στη Γάζα θα γίνει – Καταδικασμένη η Χαμάς – Θα φέρουμε πίσω τους ομήρους

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023