Ιταλία: «Στερεύουν» τα κανάλια της Βενετίας – Δύσκολη η πλοήγηση για τις γόνδολες ΒΙΝΤΕΟ

Εβδομάδες ανομβρίας έχουν σημάνει συναγερμό στην Ιταλία για το ενδεχόμενο νέας ξηρασίας μετά την έκτακτη ανάγκη του περασμένου καλοκαιριού, καθώς τα κανάλια της Βενετίας «στεγνώνουν» και οι Άλπεις έχουν λάβει λιγότερο από το ήμισυ της κανονικής χιονόπτωσης, προειδοποιούν επιστήμονες και περιβαλλοντικές ομάδες.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς η Βενετία, όπου οι πλημμύρες ήταν το συνηθισμένο ζήτημα, αντιμετωπίζει ασυνήθιστα χαμηλές παλίρροιες που καθιστούν αδύνατη για τις γόνδολες, τα θαλάσσια ταξί και τα ασθενοφόρα την πλοήγηση σε μερικά από τα διάσημα κανάλια της.

Τα προβλήματα στη Βενετία ενιχύονται σε έναν συνδυασμό παραγόντων μεταξύ των οποίων η έλλειψη βροχής, ένα σύστημα υψηλής πίεσης και τα θαλάσσια ρεύματα.

Τα ιταλικά ποτάμια και λίμνες υποφέρουν από σοβαρή έλλειψη νερού, δήλωσε τη Δευτέρα η περιβαλλοντική ομάδα Legambiente, με την προσοχή να εστιάζεται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ο Πάδος, ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας που εκτείνεται από τις Άλπεις στα βορειοδυτικά μέχρι την Αδριατική έχει 61% λιγότερο νερό από το κανονικό αυτή την εποχή του χρόνου, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

Τον περασμένο Ιούλιο η Ιταλία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις περιοχές γύρω από το Πάδο, που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της γεωργικής παραγωγής της χώρας και υπέστη τη χειρότερη ξηρασία εδώ και 70 χρόνια.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έλλειψης νερού που έχει δημιουργηθεί από τον χειμώνα του 2020-2021», δήλωσε ο ειδικός για το κλίμα Massimiliano Pasqui από το ιταλικό ινστιτούτο επιστημονικής έρευνας CNR, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

«Πρέπει να ανακτήσουμε 500 χιλιοστά στις βορειοδυτικές περιοχές: χρειαζόμαστε 50 ημέρες βροχής», πρόσθεσε.

Η στάθμη των υδάτων στη λίμνη Γκάρντα στη βόρεια Ιταλία έπεσε σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση στο μικρό νησί Σαν Μπιάτζο μέσω ενός μονοπατιού.

Ένας αντικυκλώνας κυριαρχεί στον καιρό στη δυτική Ευρώπη εδώ και 15 ημέρες, φέρνοντας ήπιες θερμοκρασίες που παρατηρούνται συνήθως στα τέλη της άνοιξης.

Ωστόσο, οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις σηματοδοτούν την άφιξη των απαραίτητων βροχοπτώσεων και χιονιού στις Άλπεις τις επόμενες ημέρες.

Arriva da Legambiente l’ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c’è il 53 percento di neve in meno rispetto alla media, laghi e fiumi sono quasi all’asciutto. A Venezia gondole arenate sul fondo dei canali in secca pic.twitter.com/ZoBD5hmqET

— Tg3 (@Tg3web) February 20, 2023