Κομισιόν: Αναστέλλει και επανεξετάζει κάθε πρόγραμμα βοήθειας προς την Παλαιστίνη

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την αναστολή πληρωμών και την επανεξέταση κάθε προγράμματος βοηθείας προς την Παλαιστίνη.

Το παραπάνω έγινε γνωστό μέσω των όσων δήλωσε στο «Χ» ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης και Γειτονίας, Όλιβερ Βάρχελι.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.

There can be no business as usual.

As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023