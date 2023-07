Κομισιόν: Ισχυρή απάντηση και βοήθεια στις πυρκαγιές της Ελλάδας – Το νέο tweet

Η Κομισιόν απάντησε με ισχυρή βοήθεια προς την Ελλάδα, που τις τελευταίες ώρες δίνει μία άνιση μάχη με τα πύρινα μέτωπα.

Για «ισχυρή απάντηση της ΕΕ» στις πυρκαγιές στην Ελλάδα κάνει λόγο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπαλάς Ουζβάρι, με ανάρτησή του στο twitter.

Ο κ. Ουζβάρι σημειώνει ότι συνδράμουν «εκατοντάδες επίγειοι πυροσβέστες από τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, δεκάδες οχήματα, τέσσερα αεροπλάνα, δορυφορικές εικόνες μέσω Copernicus».

Attica fires 🔥 🇬🇷- UPDATE❗️

Robust EU 🇪🇺 response 🟰

▶️Hundreds of ground firefighters from 🇷🇴 🇵🇱 🇸🇰

▶️Dozens of vehicles 🚒

▶️4 airplanes

▶️Satellite images via Copernicus https://t.co/3lWAlI2ZjJ

— Balazs Ujvari (@balazs_iravju) July 19, 2023