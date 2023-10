Κόντρα Μασκ – Κομισιόν: Σκέφτεται να καταργήσει το Twitter στην Ευρώπη

Το ενδεχόμενο να καταργήσει την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) στην Ευρώπη φέρεται να εξετάζει ο Έλον Μασκ, προκειμένου να αποφύγει τους νέους κανονισμούς της Κομισιόν για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Insider, επικαλούμενος πηγή στην εταιρεία, που έχει γνώση του θέματος.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X έχει συζητήσει, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ενδεχόμενο να αφαιρέσει τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μπλοκάρει την πρόσβαση στους χρήστες που ζουν σε κράτη μέλη της.

Η κίνηση αυτή του Μασκ έρχεται ως απάντηση στην απόφαση της ΕΕ να υιοθετήσει από τον περασμένο Αύγουστο την Πράξη Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), που θέτει κανόνες για την πρόληψη της διάδοχης επιβλαβούς περιεχομένου, την απαγόρευση ή τον περιορισμό συγκεκριμένων πρακτικών στόχευσης χρηστών και την ανταλλαγή ορισμένων εσωτερικών δεδομένων με εοπτικές Αρχές και σχετικούς ερευνητές μεταξύ άλλων.

RUMOUR: A Business Insider report claims that Elon is considering pulling 𝕏 out of the EU, in order to no longer have to comply with the DSA.

Take the report with a grain of salt, since BI has a mixed track record in it’s reporting especially around Elon’s companies. pic.twitter.com/qAYFtnxT1m

— X News Daily (@xDaily) October 19, 2023