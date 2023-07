Μισέλ Γιο: Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παντρεύτηκε μετά από σχεδόν 7.000 ημέρες αρραβώνα

Μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας, η Μισέλ Γιο και ο Ζαν Τοντ αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Η Μισέλ Γιο παντρεύτηκε μετά από 6.992 ημέρες αρραβώνα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο πρώην CEO της Ferrari, Ζαν Τοντ, έκαναν το μεγάλο βήμα σε μία μικρή τελετή στη Γενεύη, 19 χρόνια αφότου έγινε η πρόταση γάμου.

«Γνωριστήκαμε στη Σαγκάη στις 4 Ιουνίου 2004», έγραφε το προσκλητήριο, το οποίο ανέβασε στο IG ο πρώην οδηγός F1, Φελίπε Μάσα.

«Στις 26 Ιουλίου 2004, ο Ζ. Τ. έκανε πρόταση γάμου στη Μ. Γ. και του είπε το ΝΑΙ. Σήμερα, μετά από 6.992 ημέρες, στις 27 Ιουλίου 2023 στη Γενεύη, μαζί με αγαπημένους συγγενείς και φίλους, με χαρά θα γιορτάσουμε αυτήν την ξεχωριστή στιγμή».

Ο Μάσα ανάρτησε και μία σειρά φωτογραφιών του με το ζευγάρι – σε μία, τους βλέπουμε από την ημέρα των Όσκαρ, όταν η Μισέλ Γιο ανακηρύχθηκε Καλύτερη Ηθοποιός για την ερμηνεία της στο Everything, Everywhere, All at Once.