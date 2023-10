Ο Τρύφωνας Σαμαράς μπαίνει στο «Celebrity»-Στις 11 Οκτωβρίου η Πρεμιέρα

Ξεκινά το reality «I’m a Celebrity Get Me Out of Here»με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Μάλιστα, η πρεμιέρα για το νέο ριάλιτι πρόγραμμα έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 11 Οκτωβρίου αμέσως μετά τους Πανθεούς.

Αν και τα ονόματα για το κάστινγκ που θα παρακολουθήσουμε στο «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» έχουν ήδη ανακοινωθεί, έρχεται ακόμα ένα όνομα – έκπληξη να το συμπληρώσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, ο Τρύφωνας Σαμαράς θα βρεθεί και σε αυτό το τηλεοπτικό κόνσεπτ, καθώς υπογράφει το συμβόλαιο του με την εταιρεία παραγωγής και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αναχωρήσει για τον εξωτικό Άγιο Δομίνικο.

Απροσδόκητες δοκιμασίες, ακραίες προκλήσεις και αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά τους είναι στο καθημερινό πρόγραμμα του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Λιανός μαζί με την Καλομοίρα θα βρίσκονται στο πλευρό των διαγωνιζομένων στο «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» με σκοπό να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα δύσκολα με χιούμορ αλλά και θάρρος και τελικό στόχο να περάσουν αυτοί καλά κι εμείς ακόμα καλύτερα.