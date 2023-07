Oppenheimer: Στίβεν Σπίλμπεργκ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ παρακολούθησαν μαζί την ταινία

Η ταινία «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν βγήκε στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών αυτή τη βδομάδα και έχει καταφέρει ήδη να λάβει διθυραμβικές κριτικές. Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να δουν την ταινία ήταν και οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ο Άγγλος μουσικός εθεάθησαν έξω από κινηματογράφο, σε θερινό θέρετρο της Νέας Υόρκης, στα Χάμπτονς. Το πρώην μέλος των Beatles και ο διάσημος σκηνοθέτης και παραγωγός γνωρίζονται από το 1986, όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δήλωσε τότε στο «Rolling Stone» ότι ζήτησε τη συμβουλή του Σπίλμπεργκ σχετικά με την πιθανότητα να γυρίσει μια ταινία για το θρυλικό συγκρότημα της ροκ.

Πιο πρόσφατα, σύμφωνα με το newsbeast, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σημείωσε ότι το τραγούδι των Beatles «Michelle» από το «Rubber Soul» του 1965, του ξυπνά αναμνήσεις από το πρώτο του φιλί, όταν φοιτούσε στο κολέγιο. «Όταν γνώρισα τον Πωλ πριν από αρκετά χρόνια, όταν ο Πωλ και εγώ γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, αυτή ήταν μια από τις πρώτες ιστορίες που του είπα. Είχα την ευκαιρία να αφηγηθώ στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ αυτή την ιστορία».

Steven Spielberg and Paul McCartney were spotted at a theater to watch #Oppenheimer in the Hamptons on Monday July 24. pic.twitter.com/Jq2EU93ZTV

— Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) July 26, 2023