Όσκαρ 2023: Για πρώτη φορά ομάδα διαχείρισης κρίσεων – Αφορμή το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ

Το περιβόητο χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον κωμικό Κρις Ροκ κατά τη διάρκεια της περσινής τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, οδήγησε την Ακαδημία στο να λάβει ορισμένα μέτρα για αποφυγή τέτοιων περιστατικών μελλοντικά.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δημιούργησε μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων -στον απόηχο του περσινού περιστατικού- ενόψει της φετινής τελετής της 12ης Μαρτίου.

«Εξαιτίας της περσινής χρονιάς, έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν στα Όσκαρ» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ στο TIME.

Όπως δήλωσε: «Ο θεσμός έχει εφαρμόσει την οργάνωση μιας ομάδας που επικεντρώνεται στον χειρισμό έκτακτων καταστάσεων στην ετήσια εκδήλωση. ‘Έχουμε μια ολόκληρη ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων, κάτι που δεν είχαμε ποτέ πριν και πολλά σχέδια σε εφαρμογή. Έτσι, ελπίζουμε ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε μπορεί να μην προβλέψουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ότι σχεδιάζουμε για την περίπτωση που συμβεί».

«Ανεπαρκής η ανταπόκρισή μας στο θέμα με το χαστούκι» παραδέχτηκαν πρόσφατα

Λίγο πριν την έναρξη της 95ης τελετής απονομής, η Ακαδημία των Όσκαρ παραδέχτηκε πως η ανταπόκρισή της στο «απαράδεκτο περιστατικό» ήταν ανεπαρκής.

Η πρόεδρος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (AMPAS), Τζάνετ Γιανγκ, κατά τη διάρκεια γεύματος που παραχώρησε στους φετινούς υποψήφιους των βραβείων τόνισε, σύμφωνα με το Variety: «Είμαι βέβαιη ότι όλοι θυμάστε ότι ζήσαμε ένα πρωτοφανές γεγονός στα Όσκαρ. Αυτό που συνέβη στη σκηνή ήταν εντελώς απαράδεκτο και η ανταπόκριση από τον οργανισμό μας ήταν ανεπαρκής».

Σημείωσε πως μέσα από το συμβάν αυτό, η Ακαδημία συνειδητοποίησε πως πρέπει να ενεργεί γρήγορα, υπεύθυνα και με πλήρη διαφάνεια.

«Θα έπρεπε και μπορείτε να περιμένετε περισσότερα από εμάς στο μέλλον» κατέληξε η πρόεδρος.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό, η Ακαδημία συγκάλεσε σύσκεψη για να συζητήσει πώς θα χειριζόταν την κατάσταση.

Μέρες πριν από την έκδοση της απόφασης των μελών της Ακαδημίας, ο Σμιθ είχε ήδη στείλει επιστολή παραίτησης στην Ακαδημία και από την ιδιότητα του μέλους στο όργανο των βραβείων Όσκαρ.

