Ουκρανία: Η Βάγκνερ αποχωρεί από την πολιορκία του Μπαχμούτ λόγω έλλειψης πυρομαχικών

Ο επικεφαλής της Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν ανέφερε σε σημερινή του δήλωση ότι οι δυνάμεις του θα αποχωρήσουν από το Μπαχμούτ της Ουκρανίας στις 10 Μαΐου λόγω έλλειψης πυρομαχικών.

Η Βάγκνερ θα παραδώσει τις θέσεις τις στις δυνάμεις του τακτικού στρατού της Ρωσίας. Σε βίντεο ο Πριγκόζιν εμφανίστηκε έξαλλος με τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σοϊγκού, βρίζοντάς τον με χυδαίες εκφράσεις.

Μάλιστα μιλά μπροστά από πτώματα μαχητών της Βάγκνερ, για τους θανάτους των οποίων κατηγορεί το υπ. Άμυνας της Ρωσίας που όπως λέει δεν τους δίνει πυρομαχικά.

Εσείς καθάρματα, που κάθεστε σε ακριβά κλαμπ, που εσείς και τα παιδιά σας νομίζετε ότι είστε οι αφέντες και ότι έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τις ζωές τους , εάν νομίζετε ότι κάνετε κουμάντο επειδή έχετε αποθέματα πυρομαχικών, οι υπολογισμοί είναι απλοί, παίρνουμε 5 φορές λιγότερα πυρομαχικά! Αυτοί ήρθαν ως εθελοντές και δίνουν τη ζωή τους, ώστε εσείς να την γλιτώνετε! Σκεφτείτε αυτά λοιπόν» λέει εξοργισμένος.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες

Russian Wagner PMC chief Prigozhin goes mad over lack of ammunition & shares graphic video of killed Wagner members:

Shoigu! Gerasimov! Where are the fucking shells!

Look at them, you b*tches! (…) you sit in expensive clubs (…) your children make YouTube videos (…) pic.twitter.com/3BMfdJHcIg

