Ουκρανία: Μηνύσεις σε Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία για την απαγόρευση εισαγωγών ουκρανικών σιτηρών

Η Ουκρανία θα μηνύσει την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία για τις απαγορεύσεις στην εισαγωγή ουκρανικών σιτηρών.

Το Κίεβο θα μηνύσει την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία για την άρνησή τους να αποσύρουν την απαγόρευση των ουκρανικών γεωργικών προϊόντων, δήλωσε sto Politico ο Ουκρανός αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Τάρας Κάτσκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι απαγορεύσεις από τις τρεις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αποσκοπούν στην προστασία της εγχώριας παραγωγής, από τα ουκρανικά σιτηρά, μετά τον αποκλεισμό από τη Ρωσία των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα. Το κυβερνών κόμμα της Πολωνίας είναι ιδιαίτερα πρόθυμο να ανακόψει τη ροή, καθώς η τύχη του στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου συνδέεται στενά με την αγροτική βάση υποστήριξης, η οποία είναι πικραμένη από την αύξηση των ουκρανικών γεωργικών εξαγωγών, σημειώνει το μέσο.

