Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Το ζήτημα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα

Το ζήτημα της διεύρυνσης αποτελεί γεωπολιτική αναγκαιότητα, τόνισε σε δηλώσεις της σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τις κοινές δηλώσεις της με την Πρωθυπουργό της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνα ανέφερε ότι «το ζήτημα της διεύρυνσης δεν αποτελεί μόνο κάλεσμα της ιστορίας, αλλά είναι και γεωπολιτική αναγκαιότητα. Πρέπει να θέσουμε ένα όραμα για μία επιτυχημένη διεύρυνση. Γι’ αυτό η Επιτροπή ξεκίνησε να εργάζεται για μία σειρά από πολιτικές αξιολόγησης προ-διεύρυνσης».

«Έχουν να κάνουν με το ερώτημα σχετικά με το πώς οι θεσμοί , ο προϋπολογισμός μας, οι εγγυήσεις ασφαλείας μας θα λειτουργούσαν», σημείωσε.

Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η Πρόεδρος της Επιτροπής, είπε ότι «η Eυρώπη συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Λετονία, διότι είδαμε την κυνική και απάνθρωπη εργαλειοποίηση των μεταναστών από την Λευκορωσία».

Welcome to Brussels Prime Minister @EvikaSilina.

Latvia has Europe at heart.

We will work closely together on our common priorities.

From sustained support to Ukraine to laying out a vision for a successful enlargement ↓

