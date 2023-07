Πακιστάν: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που βομβιστής σκορπά τον θάνατο σε προεκλογική συγκέντρωση – Τουλάχιστον 44 οι νεκροί

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλές δεκάδες τραυματίστηκαν, από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης ενός ισλαμιστικού ριζοσπαστικού κόμματος.

Η επίθεση είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ (JUI-F). Περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

At least 40 people have been killed in an explosion at a political rally in northwestern Pakistan.

Nearly 200 people, including children, were also injured when the suicide bombing went off at a rally.

