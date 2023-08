Παναχαϊκή, Πανιώνιος, Ολυμπιακός, Μπενφίκα και τώρα Βραζιλία!

Ο πρώην άσος της Παναχαϊκής, του Πανιώνιο και του Ολυμπιακού, Ανδρέας Σάμαρης ετοιμάζεται γίνει ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με την Κοριτίμπα να κάνει γνωστό πως υπέγραψε προσύμφωνο συνεργασίας με τον 34χρονο μέσο.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος πρώην διεθνής μέσος βρισκόταν σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας, καθώς έλυσε τη συνεργασία του με την πορτογαλική Ρίο Άβε. Έτσι συμφώνησε με τη Κοριτίμπα.

Μάλιστα η Κοριτίμπα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε προσύμφωνο συνεργασίας με τον Σάμαρη.

“Προσύμφωνο με την Κορίτιμπα υπέγραψε ο μέσος Ανδρέας Σάμαρης. Ο αθλητής έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2014 και σημείωσε ένα καθοριστικό γκολ απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού. Καλώς ήρθες Σάμαρη”, αναφέρει η Κοριτίμπα στον λογαριασμό της στο Twitter.

O meio-campista Andreas Samaris assina pré-contrato com o Coritiba.

O atleta disputou a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e anotou um gol decisivo contra a Costa do Marfim.

Seja bem-vindo, Samaris! 🇬🇷🇧🇷#SamarisÉVerdão

🎥 Rafa Ianoski | Coritiba pic.twitter.com/NfQeRTxkaF

— Coritiba (@Coritiba) August 27, 2023