Πάτρα: Διεθνές Συνέδριο για τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη στις 5 και 6 Μαΐου

Το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Ευριπίδη Τρωάδες: Αναγνώσεις / Reading Euripides’ Troades» θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή 5 και αύριο Σάββατο 6 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, αντίστοιχα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το νεοσύστατο Ινστιτούτο Αρχαίου Θεάτρου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με τίτλο: «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η πρόσληψή του».

Στο Συνέδριο θα μετάσχουν ως ομιλητές ακαδημαϊκοί μελετητές του Αρχαίου Θεάτρου και θα παρουσιαστούν ποικίλες πτυχές της ερμηνείας των Τρωάδων, αλλά και της πρόσληψης της τραγωδίας αυτής στην εποχή μας. Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Σήμερα Παρασκευή – Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Εγγραφές: 2.00- 2.30

Χαιρετισμοί: 2.30 – 3.00

Α’ Συνεδρία (15.00-16.00) Προεδρία: Ι. Κωνσταντάκος

«Επισκόπηση των Τρωάδων : Ορισμένα κύρια ζητήματα της έρευνας», Σταύρος Τσιτσιρίδης

«The ‘Trojan Trilogy’ of 415 BC » Ιωάννα Καραμάνου

«Ο αποσπασματικά σωζόμενος Παλαμήδης και οι Τρωάδες » Ελένη Καράμπελα

Συζήτηση

Β´ Συνεδρία (16.15 – 17.15) Προεδρίαr: Ι. Καραμάνου

«“Whereupon the Grecians begin to proclaim barbarism”: The Trojan Women and the Depravity of the Achaeans, from the Epic Cycle to Shakespeare. » Ιωάννης Κωνσταντακάτος

«Emotion and Abjection: Voices of Despair » David Konstan

«Οι συνέπειες του πολέμου στις Τρωάδες » Κατερίνα Συνοδινού

Συζήτηση

Διάλειμμα

Γ’ Συνεδρία (17.50 – 18.50) Προεδρία: Β. Λιάπης

«Tragic Temporalities in Trojan Women » Edith Hall

«Male Speech in Trojan Women » Judith Mossman

«Ο λόγος των γυναικών στις Τρωάδες του Ευριπίδη » Ευφημία Καρακάντζα

Συζήτηση

Δ’ Συνεδρία (19.00 – 20.20) Προεδρία: Ε. Καρακάντζα

«Από τις Τρωάδες του Ευριπίδη στις Τρωάδες του Σενέκα » Κατερίνα Φιλιππίδη

« Η δραματουργική μεταγραφή των Τρωάδων απο τονJ. P. Sartre και τον W. Jens » Κωνσταντίνα Ζηροπούλου

«The Common Chorus and Tony Harrison’s Trojan Women » Hallie Marshall

«The Trojan Women on Screen: Michael Cacoyannis’ 1971 Cinematic Adaptation » Anastasia Bakogianni

Συζήτηση

Αύριο Σάββατο – Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Ε’ Συνεδρία (9.30 – 10.50) Προεδρία: Θ.Κ. Στεφανόπουλος

« Ζητήματα ποιητικής στα χορικά των Τρωάδων του Ευριπίδη » Ελένη Γκάστη

«Η σκηνή της Κασσάνδρας στις Τρωάδες : μύθος, τελετουργία, διακείμενα » Αγις Μαρίνης

«Η Ανδρομάχη στις Τρωάδες » Ιωάννα Παπαδοπούλου

«Η Ελένη στις Τρωάδες » Βάιος Λιάπης

Συζήτηση

Διάλειμμα

ΣΤ’ Συνεδρία (11.30 – 12.50) Προεδρία: Α. Πετρίδης

«Το θρηνητικό στοιχείο στις Τρωάδες του Ευριπίδη » Ελένη Κορνάρου

«Για τις νεοελληνικές μεταφράσεις των Τρωάδων » Θ. Κ. Στεφανόπουλος

«Euripides’ Trojan Women: Stagecraft and the Memory of Performance » C.W. Marhall

«Η εικονογραφία του φόνου του Αστυάνακτα » Valentina Di Napoli

Συζήτηση

Ζ’ Συνεδρία (13.10 – 14.50) Προεδρία: Σ. Τσιτσιρίδης

«Οι Τρωάδες του Ταντάσι Σουζούκι » Καίτη Διαμαντάκου

«Οι Τρωάδες του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου » Κατερίνα Αρβανίτη

«Η πρόσληψη των Τρωάδων στον μοντέρνο χορό » Κάτια Σαβράμη

«Euripides, Trojan Women: A Comic by Rosanna Bruno and Anne Carson: A Survey» Αντώνης Πετρίδης

Συζήτηση

15.00 – 16.30 Ελαφρύ γεύμα και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο

