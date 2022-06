Πάτρα: Το Αρχαιολογικό Μουσείο γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Για πρώτη φορά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει την Κυριακή 19 Ιουνίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών ένα αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, σε συνεργασία με τέσσερις Μουσικές Σχολές της πόλης των Πατρών:

– Εν χορδώ

– Ωδείο Paganini

– Φιλαρμονική Εταιρία – Ωδείο Πατρών

– Ωδείο Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει:

– Παρουσίαση μουσικών οργάνων εμπνευσμένων από αντίστοιχα της αρχαιότητας, που κατασκεύασαν οι μικρότεροι μαθητές των ως άνω Ωδείων, με απλά υλικά (ώρα 18:30-19:30)

– Εκτέλεση μουσικών έργων, σόλο ή/και σε μουσικά σχήματα, από τους πιο προχωρημένους σπουδαστές (ώρα 19:30-21:30)

– Ψηφιακή προβολή, με έμφαση στο ρόλο της μουσικής στη δημόσια ζωή, τη λατρεία και εκφάνσεις τέχνης των αρχαίων Ελλήνων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19.30-19.55: Εν χορδώ-Θεόδωρος Γεωργόπουλος

Σταύρος Γεωργόπουλος: Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Παντελής Παρίσης: Μουσική επιμέλεια

1. Α ΟΜΑΔΑ

“SOLO ΣΥΡΤΑΚΙ, SOLO ΕΥΔΟΚΙΑ, SOLO ΚΑΝΕ ΜΕ Ο,ΤΙ ΘΕΣ”

Κουρούμαλος Διονύσιος (Κιθάρα)

Λεπενιώτης Αναστάσιος (μπουζούκι)

Μπαντζής Δημήτριος (μπουζούκι)

Μποφίλιος Θεόφιλος (μπουζούκι)

Σικελίδης Σωτήριος (μπουζούκι)

2. Β ΟΜΑΔΑ

“ SOLO ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ, SOLO ΖΟΡΜΠΑΣ, SOLO ΤΑ ΩΡΑΙΑ, SOLO ΜΑΝΤΙΛΑΤΟΣ”

Μπάσης Πασχάλης (κιθάρα)

Κουρούμαλος Διονύσιος (μπουζούκι)

Βαμβάτσικος Σπύρος (μπουζούκι)

Μητρόπουλος Φώτιος (μπουζούκι)

Γεωργιόπουλος Χρήστος (μπουζούκι)

20.00-20.25: Ωδείο Paganini

Γιώργος Ντούρρης: Καλλιτεχικός Διευθυντής

1. Σωκράτης Τρίμμης “Little sonatina”

Τάξη πιάνου κ. Ανδρουτσοπούλου Άντζελα

2. Ναταλία Ντούρρη “capriccio n. 20 for violin solo” N. Paganini

Tάξη βιολιού κ. Ντούρρης Γιώργος

3. Μελίνα Ντούρρη “Sonata op.101. n.28 allegretto,ma non troppo-vivace alla Marcia”

L.V. Beethoven

Tάξη πιάνου κ. Ανδρουτσοπούλου Άντζελα

4. Ζωή Ζωιτοπούλου “Sonata for violin solo w.1in G minor adagio” J.S.Bach

Tάξη βιολιού κ. Ντούρρης Γιώργος

5. Αντώνης Πολιτίδης “Etude op.25. n12 in c minor” F.Chopin

Tάξη πιάνου κ. Ανδρουτσοπούλου Άντζελα

6. Σύνολο εγχόρδων του ωδείου Paganini “Mazurka ragtime” S. Joplin-H. Baclanova

Στο σύνολο εγχόρδων συμμετέχουν οι: Ναταλία Ντούρρη, Σπήλιος Ζησιμόπουλος, Αλέσια Χόντζα, Βλαδίμηρος Αγγελίδης, Άγγελος Τσιράκος, Ευαγγελία Μακρή, Νεφέλη Γκουρνέλου, Χριστίνα Λοτσάρη, Εβελίνα Καζάκου, Λυδία Νάστου, Μαριάντα Πανταζοπούλου, Ζωή Ζωιτοπούλου.

Στο πιάνο: Μελίνα Ντούρρη

Μουσικοκινητική αγωγή (18.30-19.30): Διδασκαλία: Μαριλένα Καλογεράκη

Μικροί μαθητές της Μουσικοκινητικής Αγωγής: Αλέκα Λιάπη, Καλλιόπη Διαμαντοπούλου, Ορέστης Παπαζώης, Σοφία Μουτσοπούλου, Μυρτώ Κυριαζή, Παναγιώτης Καραφωτιάς, Παναγιώτης Αθανασίου, Θανάσης Λιαρής, Ευάγγελος Νάστος.

20.30-20.55: Φιλαρμονική Εταιρία-Ωδείο Πατρών

Βασιλική Φιλιππαίου: Συνθέτις, Καλλιτεχνική Διευθύντρια

1. Σχολή Κιθάρας (Kαθηγητής: Παν. Κυδωνιάτης)

Τζανής Παναγιώτης “El Decameron Negro, Balada De La Doncella Enamorada” (L.

Brower)

Κυδωνιάτη Βασιλική “Sonata Op.61, Allegro” (J. Turina)

Ανδρικογιαννόπουλος Γιώργος “Variations on an Anatolian Folk Song-Theme-5

Variations” (C. Domeniconi)

2. Σχολή Φλάουτου (καθηγήτρια Ράνια Καββαδία)

Νικόλας Διαμαντής φλάουτο ]

Ιωάννα Λάζαρη κιθάρα ] “Gymnopedie No1” (E. Satie)

Σταύρος Πήττας “Syrinx” (C. Debussy)

“ Un Joueur De Flute Berce Les Ruines” (Fr. Poulenc)

3. Σχολή Κρουστών (Kαθηγητής Παν. Θωΐδης)

Snares Trio:

Κουλούρα Ηλιάνα

Σολδάτος Παύλος

Ποταμιάνος Κωνσταντίνος “Snares Ahead”

Ποταμιάνος Κωνσταντίνος (ξυλόφωνο) “Menuetto” (l.v. Beethoven)

Χαραλάμπους Ανδρέας (ξυλόφωνο) “Concerto in la” (J.S. Bach)

Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff (18.30-19.30)

Διδασκαλία: Μαρίνα Μαυρόγιαννη

Μικροί μαθητές της Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff, της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, κατασκεύασαν μουσικά όργανα, εμπνευσμένα από τα αντίστοιχα της αρχαιότητας: Αναγνωστόπουλος Κων/νος, Αποστολάκη Αντωνία, Γώγος Σοφοκλής, Θεοχάρης Κων/νος, Κατσαράς Ιωάννης, Κοιτίδης Δημήτρης, Κουτσοχείλης Θοδωρής, Λάζαρη Μαρία – Βασιλική, Μπουρμπουχάκης Γιάννης, Παναγιωτακόπουλος Διονύσης, Πανταζοπούλου Άννα, Πανταζοπούλου Μαρία, Σινούρης Ανδρέας, Σίσκα Θωμαΐς, Τσιμικλή Χριστίνα.

21.00-21.25: Ωδείο «Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας»

Γιώργος Μπουρδόπουλος: Διευθυντής

1. “Clarinet sonata in eb major op. 167” Camille Saint-Saens

Κλαρινέτο: Βασίλης Σιώζος

Πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά

2. “Madrigal pur flute et piano” Philippe Gaubert

Φλάουτο: Φαίδρα Φιλιππάτου

Πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά

3. “Black Orpheus” Luiz Floriano Bonfa

Φλάουτο: Μαρία Γκίνη, Μαρκέλλα Γκανά

Κιθάρα: Νίκος Παπαλεξανδρής

4. “Belle nuit, o nuit d’ amour” (Barcarolle).

(Από την όπερα “The tales of Hoffmann”) Jacques Offenbach

Τραγούδι: Κωνσταντίνα Μπρή [υψίφωνος], Μαριλένα Νησίδη [μεσόφωνος]

Πιάνο: Λούση Χριστοδούλου

Διδασκαλία κλαρινέτου: Γιώργος Μπουρδόπουλος, Καθηγητής Κλαρινέτου, Διευθυντής του Ωδείου «Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας»

Πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά-Λούση Χριστοδούλου, Καθηγήτριες πιάνου

Διδασκαλία φλάουτου: Σέργιος Σοϊλές, Καθηγητής Φλάουτου

Διδασκαλία τραγουδιού: Ειρήνη Καραγιάννη, Καθηγήτρια Μονωδίας

Διδασκαλία κιθάρας: Βασίλης Τζιατζιάς, Καθηγητής ηλ. κιθάρας