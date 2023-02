Poppy Delevigne: Έκλεψε την καρδιά του Κωνσταντίνου Αλεξίου – Οι τρυφερές στιγμές με τον γιο του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ

Το ειδύλλιο και οι τρυφερές στιγμές ανάμεσα στη socialista, Poppy Delevigne και στον Κωνσταντίνο Αλέξιο, έχουν γίνει viral τις τελευταίες ώρες.

Κάθε φωτογραφία λέει μια ιστορία και το μοντέλο και ηθοποιός Poppy Delevingne, αδελφή του γνωστού μοντέλου Κάρα Ντελεβίν (Cara Delevigne) φαίνεται να ακτινοβολεί από ευτυχία ενώ περπατάει χέρι-χέρι με τον νέο της φίλο. Πρόκειται για τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο Αλέξιο της Ελλάδας και της Δανίας, εγγονό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και είναι βαφτιστήρι του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Όπως δείχνουν οι αποκλειστικές φωτογραφίες της Daily Mail, η Poppy – η οποία εξακολουθεί να είναι παντρεμένη με τον επί οκτώ χρόνια επιχειρηματία σύζυγό της James Cook – εντοπίστηκε με τον Κωνσταντίνο κατά τη διάρκεια μιας κοινής βόλτας στο Δυτικό Λονδίνο, κοντά στο σπίτι όπου ζει.

Η δημόσια επίδειξη αγάπης τους δεν σταμάτησε εκεί, όπως λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας: «Στέκονταν και φιλήθηκαν και αγκαλιάστηκαν στη μέση ενός βιβλιοπωλείου – σίγουρα δεν ανησυχούσαν για το αν θα τους έβλεπαν μαζί».

Παρά τη διαφορά ηλικίας 12 ετών μεταξύ της 36χρονης Poppy και του 24χρονου Κωνσταντίνου πιστεύεται ότι απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου εδώ και καιρό. Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν για την κατάσταση του γάμου της Poppy από τότε που ο James, 43 ετών, παραιτήθηκε από διευθυντής της εταιρείας της, Poppy Delevingne Limited, τον περασμένο μήνα.

Η Poppy Delevingne είναι μέλος σε μια από τις πιο πλούσιες οικογένειες του Λονδίνου, ο πατέρας της ασχολείται με το real estate, ενώ η γιαγιά της ήταν η κυρία επί των τιμών της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Η Poppy φοίτησε στο διάσημο Bedales School στο Hampshire πριν φοιτήσει στο University of the Arts του Λονδίνου. Μετά την αποφοίτησή της, άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο και εμφανίστηκε σε καμπάνιες για εταιρείες, όπως οι Burberry, Chanel, DKNY, Rag & Bone και Topshop.

Έχει επίσης ασχοληθεί με την υποκριτική, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως Anna Karenina (2012), Suicide Squad (2016), Paper Towns (2015), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017), London Fields (2018) και στην σειρά Carnival Row (2019) του Amazon Prime Video. Το 2004 η Poppy εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Sunday Morning» των Maroon 5. Το τραγούδι έγινε επιτυχία και στο μουσικό βίντεο η Poppy ήταν ένα από τα ερωτικά ενδιαφέροντα του frontman Adam Levine.

Η Poppy Delevingne δεν είναι μόνο κοντά με την αδελφή της Cara, αλλά είναι επίσης καλή φίλη με την ηθοποιό Sienna Miller. Οι δυο τους έχουν φωτογραφηθεί μαζί σε πολλές περιπτώσεις, ενώ παρευρέθηκαν η μία στον γάμο της άλλης.

Η Poppy και ο James, ο οποίος εργάζεται για την αεροδιαστημική εταιρεία της οικογένειάς του, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2014 σε μια τελετή στο Knightsbridge, με τις αδελφές της top model Cara, 30 ετών, και Chloe, 37 ετών, μεταξύ των πολλών παρανύμφων της. Αν και το ζευγάρι δεν έχει ακόμη μιλήσει δημόσια για τον χωρισμό του, η Poppy και ο James λέγεται ότι χώρισαν στις αρχές του περασμένου έτους.

Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος, γιος του πρίγκιπα Παύλου και της πριγκίπισσας Μαρί Σαντάλ, έχει συχνά θεωρηθεί ένας από τους πιο περιζήτητους βασιλικούς εργένηδες της Ευρώπης. Είναι εγγονός του τέως βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου Β’, ο οποίος ήταν ξάδελφος του βασιλιά Καρόλου και ένας από τους πέντε νονούς του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών τον περασμένο μήνα.

Πηγή: ethnos.gr