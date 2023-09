Πορτογαλία: Νεκρό μωρό 10 μηνών – Το ξέχασε ο καθηγητής και πατέρας του στο αυτοκίνητο

Μια πρόσφατη τραγωδία στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Άρτα, θυμίζει η υπόθεση που συγκλονίζει αυτή τη φορά την Πορτογαλία. Ένα κοριτσάκι πέθανε αφού το ξέχασαν σε ένα αυτοκίνητο σε πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας για αρκετές ώρες σε θερμοκρασία 26 βαθμών.

Ο πατέρας του 10 μηνών παιδιού, ο οποίος είναι λέκτορας και επικεφαλής τμήματος στην πανεπιστημιούπολη κοντά στη Λισαβόνα, πιστεύεται ότι ξέχασε να το αφήσει στον βρεφονηπιακό σταθμό πριν πάει στη δουλειά του και το άφησε στο όχημα.

Φέρεται να κάλεσε σε βοήθεια αφού συνειδητοποίησε το τραγικό του λάθος και ανακάλυψε τη μικρή αναίσθητη μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι προσπάθειες να την επαναφέρουν στη ζωή απέβησαν άκαρπες και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

