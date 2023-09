Πώς θα συμπληρωθούν οι τριετίες που «πάγωσαν» το 2012 – Πόσο θ’ αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί

Mε βασικό άξονα την εξαγγελία για το ξεπάγωμα των τριετιών, που αποτέλεσε «έκπληξη» ακόμα και για ορισμένους υπουργούς του οικονομικού επιτελείου, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ παροχές για συνταξιούχους και ευάλωτους πολίτες, που θα καταβληθούν το δίμηνο Δεκεμβρίου 2023-Ιανουαρίου 2024.

Ειδικότερα, κερδισμένοι βγαίνουν οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά που δεν δικαιούνται την αύξηση του 2024 και οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα λάβουν αύξηση 8%. Από την άλλη πλευρά, τα έκτακτα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων δεν άφησαν δημοσιονομικό περιθώριο για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης το Δεκέμβριο, όπως είχε γίνει πέρυσι, σε ευάλωτες ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχους, ΑΜΕΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες και μακροχρόνια ανέργους.

Συγκεκριμένα, από την 1/1/2024, δηλαδή ένα-ενάμιση χρόνο νωρίτερα από το αναμενόμενο, ξεπαγώνουν οι τριετίες, ενισχύοντας το εισόδημα χιλιάδων μισθωτών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Με το βλέμμα στραμμένο στην ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε την επιτάχυνση του ξεπαγώματος των επιδομάτων προϋπηρεσίας προεξοφλώντας ουσιαστικά τη μείωση της ανεργίας.

Αυτό σημαίνει ότι θα προωθηθεί νέα νομοθετική διάταξη, αντικαθιστώντας την προηγούμενη, που προέβλεπε πως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των τριετιών είναι το ποσοστό της ανεργίας μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση να πέσει κάτω από 10%.

Υπενθυμίζουμε ότι οι τριετίες πάγωσαν την ίδια ώρα που συρρικνώθηκε ο κατώτατος μισθός με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στο τέλος Φεβρουαρίου του 2012, σε εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου.

Ετσι, όσοι δεν είχαν κατορθώσει να εξασφαλίσουν έστω και μία τριετία έως το 2012, επί δέκα χρόνια λαμβάνουν μόνο τον κατώτατο μισθό χωρίς κανένα επίδομα. Από την άλλη πλευρά, όσοι κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν μία-δύο τριετίες (έως τρεις, δηλαδή 9 έτη προϋπηρεσίας το ανώτερο) συνέχιζαν να πληρώνονται το επίδομά τους «παγωμένο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας προτάσσει ως λύση τη συνέχιση του «κτισίματος» των τριετιών από το σημείο που διακόπηκαν το 2012. Ετσι, ο εργαζόμενος που είχε εξασφαλίσει 2,5 χρόνια προϋπηρεσίας το 2012, με το ξεπάγωμα την 1/1/2024 , θα κτίσει την πρώτη του τριετία, σε έξι μήνες, τον Ιούνιο του 2024 και θα πάρει αύξηση 10%. Με την ίδια λογική, όποιος είχε συμπληρώσει δύο τριετίες, θα πάρει αύξηση νέα αύξηση 10% το 2027.

Ουσιαστικά όσοι εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά τις 14/2/2012 θα αρχίζουν να κτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά το 2024.

Α. Άρα ένας εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με τον κατώτατο μισθό από την 1/1/2024 θα τρέχει ο χρόνος του και θα δικαιούται αναλόγως την προϋπηρεσία του 10% ανά τριετία.

Δηλαδή

780 0 ΩΣ 3 XPONIA

858 3 EΩΣ 6 XPONIA

936 6 EΩΣ 9

1014 ME ΠANΩ AΠO 9 ETH

B. ΓI’ AYTOYΣ ΠOY EIXAN ΠPOΣΛHΦΘEI ΠPIN THN 14.2.2012

1) EPΓAZOMENOΣ ME ΠPOΣΛHΨH ΠPO TOY 2012 KAI ΠPOYΠHPEΣIA 2 XPONΩN

TO ΔIKAIΩMA ΩPIMANΣHΣ THΣ 1HΣ TPIETIAΣ ENEPΓOΠOΙEITAI 1.1.24 KAI KAΘIΣTATAI ΠΛHPΩTEO ME TH ΣYMΠΛHPΩΣH TPIETIAΣ THN 1.1.25 ME AYΞHΣH 10% EΠI TOY TOTE IΣXYONTOΣ BAΣIKOY MIΣΘOY (ΠX ME ΣHMEPINEΣ TIMEΣ 780+780×0,1=858)

2) EPΓAZOMENOΣ ME ΠPOΣΛHΨH ΠPO TOY 2012 KAI ΠPOYΠHPEΣIA 5 XPONΩN

TO ΔIKAIΩMA ΩPIMANΣHΣ THΣ 2HΣ TPIETIAΣ ENEPΓOΠOEITAI 1.1.24 KAI KAΘIΣTATAI ΠΛHPΩTEO ME TH ΣYMΠΛHPΩΣH EΞAETIAΣ THN 1.1.25 ME AYΞHΣH 20% EΠI TOY TOTE IΣXYONTOΣ BAΣIKOY MIΣΘOY (ΠX ME ΣHMEPINEΣ TIMEΣ 780+780×0,2=936)

3) EPΓAZOMENOΣ ME ΠPOΣΛHΨH ΠPO TOY 2012 KAI ΠPOYΠHPEΣIA 8 XPONΩN

TO ΔIKAIΩMA ΩPIMANΣHΣ THΣ 1HΣ TPIETIAΣ ENEPΓOΠOEITAI 1.1.24 KAI KAΘIΣTATAI ΠΛHPΩTEO ME TH ΣYMΠΛHPΩΣH ENNIAETIAΣ THN 1.1.25 ME AYΞHΣH 30% EΠI TOY TOTE IΣXYONTOΣ BAΣIKOY MIΣΘOY (ΠX ME ΣHMEPINEΣ TIMEΣ 780+780×0,3=1014)

ΣE ΠEPIΠTΩΣH ΣYΛΛOΓIKΩN ΣYMBAΣEΩN TA ANΩTEPΩ OPIA ΠPOΣAPMOZONTAI ANAΛOΓA ME TON IΣXYONTA ΣE EΠIΠEΔO BAΣIKOY MIΣΘOY KAI KΛIMAKAΣ ΠPOΣAYΞHΣEΩN

ΣE ΠEPIΠTΩΣH EΠIΣHΣ ΠOY OI EPΓAZOMENOI EXOYN HΔH ΔEI AYΞHΣEIΣ ΣTOYΣ MIΣΘOYΣ ENΔIAMEΣΩΣ AΠO TO 2012 EΩΣ TO 2023, KAI YΠEPBAINOYN TA ΣHMEPINA IΣXYONTA EITE ΣTON KATΩTATO EITE ΣE AYTA ΠOY OPIZONTAI ΣTIΣ ΣΣE TOTE ΣYMΨHΦIZONTAI ME TA KATABAΛΛOMENA.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ,, ο μέσος μισθός στη χώρα μας είναι 1.190 ευρώ, δηλαδή 52% πάνω από τον κατώτατο. Το διάστημα μεταξύ 14.2.2012 έως 31.12.2023 δεν θα υπάρχει αξίωση για αναδρομικές αναζητήσεις διαφορών.

«Πρέπει να διευκρινιστεί» επισημαίνει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, «ότι από το ξεπάγωμα των τριετιών επωφελούνται οι 600.000 αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό , οι εργαζόμενοι των οποίων η συλλογική σύμβαση προβλέπει ρητά το επίδομα προϋπηρεσίας αλλά και όσοι καλύπτονται από διαιτητική απόφαση μετά από την προσφυγή τους στη διαιτησία. Επίσης δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί με τους υψηλότερους μισθούς. Από τη στιγμή που δεν προβλέπεται κάτι ρητά στην κλαδική ή την επιχειρησιακή σύμβαση, εάν δεν υπάρξει ρητή πρόβλεψη σε νέο νόμο, ο εργοδότης μπορεί να θεωρήσει ότι οι τριετίες εμπεριέχονται στον μισθό»

Οι παγωμένες τριετίες που συνοδεύουν τον κατώτατο μισθό ύψους 780 ευρώ μεικτά έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 780 ευρώ

Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ και 1001 σε 12μηνη βάση

Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ και 1092 σε 12μηνη βάση

Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ και 1.183 σε 12μηνη βάση.

Επίδομα προσωπικής διαφοράς

Το υπέρογκο κόστος των μέτρων για την αποκατάσταση των πληγέντων στη Θεσσαλία δεν θα στερήσει τελικά το λεγόμενο επίδομα από τους συνταξιούχους που δε θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις το 2024 καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά. Μάλιστα σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το επίδομα θα καταβληθεί τέλος Δεκεμβρίου και όχι τον Ιανουάριο του 2024 όπως είχε δημοσιοποιηθεί πρόσφατα προκειμένου το κόστος του να εγγραφεί στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Άλλωστε, φέτος, οι συνταξιούχοι έχουν λάβει ήδη επίδομα προσωπικής διαφοράς, καθώς η πρώτη πληρωμή του συγκεκριμένου επιδόματος έγινε τον περασμένο Μάρτιο (στις 30-31 Μαρτίου).

Σε κάθε περίπτωση πάντως το ποσό του επιδόματος θα είναι μικρότερο από πέρσι κι αυτό επειδή η ίδια η αύξηση των συντάξεων είναι μικρότερη.

Υπενθυμίζεται πως πέρσι η αύξηση ήταν 7,75%. Φέτος υπολογίζεται πως η αύξηση θα κυμανθεί από 3% έως3.5% καθώς είναι συνάρτηση του πληθωρισμού (που αναμένεται να κλείσει κοντά στο 4,5%) και της ανάπτυξης (που αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2% με 3%).

Επομένως το επίδομα φέτος αναμένεται να κυμανθεί στα 100-200 ευρώ από 200-300 ευρώ πέρυσι με το υψηλότερο ποσό να διανέμεται στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Αυξάνεται κατά 8% – Τα νέα ποσά

Αυξάνεται κατά 8% το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Δεκέμβριο και θα διαμορφωθεί στα 216 ευρώ από 200 ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έτσι το ποσό του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ξεκινάει πλέον από τα 216 ευρώ το μήνα και θα προσαυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού. Ειδικότερα οδοί παίρνουν σήμερα 200 ευρώ θα λάβουν 216 ευρώ, όσοι παίρνουν 300 ευρώ θα πάρουν 324 ευρώ ενώ όσοι παίρνουν σήμερα 400 ευρώ το μήνα θα λάβουν 432 ευρώ.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περίπου 225.000- 250.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό ανέρχεται σήμερα σε 200 ευρώ το μήνα. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα και για κάθε ανήλικο κατά 50 ευρώ το μήνα.

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) πραγματοποιείται με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών

Ποιες θεωρούνται ωφελούμενες ομάδες;

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό:

Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:

1) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και

2) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.