Προσοχή! Νέα ηλεκτρονική απάτη με μηνύματα από την ΑΑΔΕ– Πώς «ψαρεύουν» τα θύματα

Επιτήδειοι εξαπατούν ανυποψίαστα θύματα με νέα ηλεκτρονική απάτη για να… αδειάζουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με πρόσχημα μήνυμα της μιας υποτιθέμενης ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνουν στους πολίτες έχει ως πρόσχημα κάποια δήθεν επιστροφή χρημάτων. Στο mail οι απατεώνες ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να βάλουν τα στοιχεία τους, μεταξύ άλλων φυσικά και του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Τα μηνύματα παρουσιάζονται να έχουν ως αποστολέα όχι την «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», αλλά την «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εγκλημάτων»! Ένας πιο παρατηρητικός λοιπόν μπορεί αμέσως να καταλάβει ότι πρόκειται για… καραμπινάτη απάτη.

Στην υπογραφή ωστόσο του mail, τα αρχικά της ΑΑΔΕ γράφονται σωστά, ενώ και το γενικότερο προφίλ του μηνύματος παραπέμπει σε απάτη, όπως πολλές άλλες που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.

New #phishing campaign targeting #Greek #taxpayers is ongoing. #Phisher is promising a tax refund. Used site is h[t]tps://aade-69b17.web.app/. Site uses #Killbot to protect itself from unwanted visitors. #killbot username is big flyer pic.twitter.com/Ofx0aBxrh7 — v4ensics (@v4ensics) January 14, 2023

Απάτη με «βιτρίνα» τα ΕΛΤΑ

Μια άλλη ηλεκτρονική απάτη, αρκετά διαδεδομένη, έχει ως πρόσχημα τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), με ένα mail ιδιαίτερα πειστικό για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γράφει: «Αύριο το πακέτο σας παραδίδεται στα ΕΛΤΑ. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε τα στοιχεία σας για την αποστολή και ότι θα σταλούν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία στην Αθήνα αύριο για διανομή σε όλη τη χώρα. Το Κέντρο Διαλογής Αθηνών θα κρατήσει το δέμα σας μέχρι να επιβεβαίωσετε τα στοιχεία σας».

Και στη συνέχεια, φυσικά, έχει το κουμπί: «Επαλήθευση παράδοσης», με το οποίο παγιδεύουν τα υποψήφια θύματα, καθώς ζητούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Μάλιστα, στο τέλος του μηνύματος γράφει πως «λάβετε υπόψη ότι λαμβάνετε μόνο τρεις ημέρες δωρεάν αποθηκευτικού χώρου πριν πρέπει να πληρώσετε 1,49 ευρώ κάθε επιπλέον ημέρα» (σ.σ. είναι και ασύντακτοι…).

Η απάτη του e-banking

Τέλος, οι περισσότερες απάτες χρησιμοποιούν ως «βιτρίνα» τράπεζες και συστήματα e-banking, με πιο… «δημοφιλή» την Εθνική Τράπεζα, το τελευταίο διάστημα.